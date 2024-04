Em situações distintas, três homens foram presos pela Lei Maria da Penha no começo desta semana

No início desta semana, a Guarda Municipal de Araucária atendeu a três ocorrências envolvendo o crime de Lei Maria da Pena em situações distintas.

Na primeira situação, de acordo com informações oficiais, um homem teria tentando enforcar sua ex-companheira, além de ter a agredido e a ameaçado de morte. A agressão aconteceu nos fundos de um estabelecimento localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, no Centro da cidade.

A vítima relata que o sujeito a levou para os fundos, onde estava estacionado o carro dela, e a agrediu com um soco no olho direito e com um cabo de vassoura. A moça diz que conseguiu pedir socorro quando ele foi ao carro buscar uma arma de fogo.

Quando os agentes da GM chegaram no local, o agressor já havia fugido. Entretanto, pouco tempo depois, o indivíduo foi encontrado no estacionamento do Parque Cachoeira.

Diante desta situação, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

A segunda ocorrência aconteceu na terça-feira, 16 de abril, na Rua Cisne, no bairro Capela Velha. De acordo com informações oficiais, quem acionou a GMA foi a própria vítima.

Ela relata que seu ex-marido teria invadido sua casa e quebrado vários objetos na casa. Além de ter ameaçado de morte ela e suas filhas. Nesse meio tempo a moça conseguiu acionar a Guarda Municipal.

A vítima e o agressor entraram em uma luta corporal, e após dizer que ligou para as autoridades, o agressor acabou fugindo.

Os agentes chegaram no local e após ouvir o relato da mulher, imediatamente pegaram as informações sobre as características do indivíduo. Um tempo depois, ele foi encontrado em um bar próximo à residência.

Ao ser abordado, o sujeito confessou a invasão, mas negou as agressões. Ele alegou ter se envolvido em uma briga com outra pessoa, e não com a ex-esposa.

A vítima mostrou interesse em representar criminalmente contra o ex-marido. No momento da prisão, o homem estava agitado e um pouco agressivo, então os agentes tiveram que utilizar as algemas para contê-lo. O agressor foi encaminhado para a delegacia para as medidas cabíveis.

Na madrugada de quarta-feira, 17 de abril, aconteceu a terceira ocorrência envolvendo Lei Maria da Penha.

Uma mulher se separou de seu companheiro após um episódio de violência contra ela. E então, a moça foi morar com a sua tia. Após descobrir esse novo endereço, o sujeito foi atrás da vítima.

Na situação, o homem chegou no endereço com a moto, e ao não receber autorização para entrar, ele jogou o veículo contra a grade da casa. Após isso, ele deixou a motocicleta no local, e realizou ameaças dizendo que voltaria mais tarde.

A vítima percebeu que o ex-companheiro estava escondida em uma mata que fica próximo à residência, e ligou para um amigo, que acionou a Guarda Municipal de Araucária.

Uma equipe foi até o local, mas não conseguiu localizar o indivíduo. Outras viaturas foram informadas da situação, e por volta de uma hora depois, uma equipe conseguiu encontrar o agressor na Rua Pedro Leal Sobrinho, no bairro Costeira. Já tendo conhecimento do interesse da vítima em representar criminalmente contra o sujeito, e do interesse em solicitar uma medida protetiva, os agentes realizaram a abordagem e o prenderam.

Antes de ser encaminhado à delegacia, o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após se queixar de dores causadas pela colisão contra a grade da casa. O atendimento médico foi realizado e o agressor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.