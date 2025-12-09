Na manhã desta terça-feira, 9 de dezembro, o Jornal O Popular do Paraná promoveu a entrega dos certificados as indústrias instaladas em Araucária que compõem o ranking das empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município. AS 100+ é publicada desde 2021 e neste ano chegou a sua 5ª edição.

A cerimônia contou com a presença de representantes das empresas que integram o ranking, bem como do prefeito Gustavo Botogoski (PL); de presidentes de entidades representativas de classe e também de secretários municipais.

Antes da entrega dos certificados, o jornalista Waldiclei Barboza, diretor de conteúdo do Jornal O Popular, ressaltou a grandeza do parque industrial de Araucária que – no próximo ano – deve gerar um valor adicionado aos cofres do Estado superior a R$ 40 bilhões. “A soma é muito superior aos R$ 26 bilhões que serão gerados pela indústria instalada em Curitiba, por exemplo”, pontuou.

A diretora comercial e administradora de O Popular, Fernanda Dutra Pereira, lembrou que – além da grandeza econômica, a produção industrial araucariense pode ser vista diariamente na casa dos araucarienses, seja nas geladeiras que têm o aço da CSN, os móveis que tem o MDF da Berneck e a finalização da Impress Decor, os alimentos que têm embalagens produzidas pela Adesi e Parnaplast, os supermercados que têm equipamentos da Gelopar e assim por diante. “Nossa indústria está em todos os lugares do nosso dia a dia e isso nos honra muito”, comentou.

O prefeito Gustavo também fez questão de agradecer ao setor industrial da cidade e ressaltar que a força da indústria gera não só tributos para a cidade, mas milhares e milhares de empregos para as famílias araucarienses. “Gratidão por cada vaga de emprego gerada, por cada tributo sendo incluído, pela inovação, por cada gesto que ajuda tornar Araucária uma cidade cada vez melhor. Que esse dia seja uma celebração, mas também um convite a continuarmos construindo juntos uma Araucária forte, moderna, inteligente e humana. Vamos continuar sendo referência para o nosso estado do Paraná e também para o nosso Brasil. Vamos, juntos, porque o futuro aqui sempre foi sinônimo de trabalho e também de coragem. Muito obrigado. Parabéns às empresas homenageadas e parabéns à nossa cidade de Araucária, que é movida pelas indústrias e também guiada pelo respeito ao cidadão”, enfatizou.

Veja abaixo a relação das empresas que integram o ranking AS 100+.

