Em surto, homem pula por telhados, joga telhas em GM e acaba preso

Na noite desta sexta-feira, 18 de abril, por volta de 19h, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência onde um homem, em um possível surto, estaria pulando nos telhados de algumas casas na Rua Prefeito Aleixo Grebos, no bairro Fazenda Velha.

Uma equipe foi até o local e encontrou o sujeito em cima de uma residência. Quando foi pedido para que ele descesse, o homem começou a arremessar telhas e ameaçar os agentes. A equipe tentou conversar com o indivíduo de forma pacífica, porém nada adiantou. O homem dizia que estava revoltado, porque seu irmão havia morrido.

Em certo momento, os guardas precisaram subir no telhado para contê-lo. Devido ao estado do indivíduo, a equipe precisou usar uma arma de eletrochoque. Ele foi imobilizado e retirado de cima da casa.

Uma equipe do SIATE estava no local e levou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi medicado e depois liberado. Mais cedo, no mesmo dia, ele havia sido preso por uma situação semelhante de dano, mas foi liberado.