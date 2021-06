Em três dias, GMA recupera três veículos roubados

Em uma das ocorrências, o suspeito fugiu. Foto: divulgação

Um veículo Renault Fluence de cor branca foi recuperado pela Guarda Municipal na noite de sexta-feira, 28 de maio. Uma equipe fazia um patrulhamento pela rua Malva, no bairro Campina da Barra, quando avistou o carro, com o para-choques dianteiro danificado, o que chamou a atenção. Ao perceber a presença da viatura policial, o condutor acelerou o veículo, mas a equipe realizou a consulta via Sistema SESP-PR e constatou o alerta de roubo do Fluence. Diante disso, tentou a abordagem, porém, o condutor não obedeceu, provocando uma perseguição.

Na esquina da rua Jardineira, o condutor não conseguiu fazer a curva e rodou, indo parar no meio da mata. O motorista desembarcou do veículo e se embrenhou no mato, não sendo possível localizá-lo, mesmo com auxílio de outras equipes da GM. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, com o auxílio do serviço de guincho do município.

Mais um

No sábado, 29, mais um veículo que tinha sido roubado no dia anterior, foi recuperado pela GM. O Ford Ka foi flagrado pela “muralha digital” (sistema de câmeras que detectam veículos roubados) de Campo Largo. Pelo sistema foi possível ver que o carro seguiu sentido Araucária e houve o comunicado para a Guarda Municipal, que detectou a passagem do Ford Ka.

Logo depois, uma equipe foi avisada que um veículo estaria abandonado, com as portas abertas, em uma estrada de chão, próximo a PR 423. A GM foi até o local e constatou ser o Ford Ka roubado. O mesmo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos administrativos.

Após 11 anos

O terceiro veículo recuperado pela GM no final de semana aconteceu duramente um patrulhamento preventivo na tarde de domingo, 30, pela região do jardim Israelense, no bairro Capela Velha. Na rua Juscelino Kubitschek, a equipe avistou um veículo GM Celta de cor prata, que levantou suspeita. Ao se aproximar, a GM verificou que havia adulteração no lacre da placa traseira do referido veículo. Na checagem via Sistema SESP-PR constatou-se que o GM Celta tinha um alerta de furto desde o ano de 2010.

Como o veículo estava na frente de uma residência, a GM chamou a dona do imóvel. Uma mulher se apresentou como proprietária do carro e informou aos guardas municipais que o havia comprado há quatro anos em uma revenda de veículos usados, porém, não se recordava o nome da empresa. Além do alerta de furto, o Celta apresentava o rompimento do lacre da placa e a supressão da numeração do motor. Diante das evidências, a mulher que se apresentou como proprietária do GM Celta foi levada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

