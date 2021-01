Embriagado e com CNH cassada, motorista vai parar na Delegacia

Compartilhe esta notícia

Um condutor passou em frente à sede da Guarda Municipal nesta quarta-feira, 27 de janeiro, com seu veículo Gol, e a forma como dirigia, acabou chamando a atenção dos guardas municipais. Além disso, a GM havia acabado de receber uma ligação de outro motorista, relatando que o condutor do Gol quase havia batido no seu veículo.

Uma equipe tentou a abordagem, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada e acelerou. A GM iniciou uma perseguição, que só terminou na rua Ponta Grossa. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou o resultado de 1,43mg/l. Não bastasse estar alcoolizado, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação cassada por dirigir sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para providências.