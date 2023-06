Emplacamento de veículos podem ser feitos de forma on-line e com economia de cerca de 50 reais

Nessa terça-feira (20/06), o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, anunciaram que proprietários de veículos do Paraná poderão realizar o primeiro emplacamento de forma 100% online, que terá 17% de redução no valor. Essa mudança tem o objetivo de facilitar na emissão dos documentos e a autorização para estampagem de placas de um novo veículo.

O Paraná será o primeiro estado a ter essa novidade, onde o serviço poderá ser realizado em menos de 15 minutos, além da economia de R$ 52,10 que cidadão terá. Os valores de emplacamento variam conforme o tipo de aquisição, custando R$ 308,81 com gravame (financiado) e R$ 252,64 sem gravame (à vista).

No ato de compra do veículo é emitida a Nota Fiscal Eletrônica (NFe), o cidadão mesmo inicia o processo online, no portal do Detran-PR ou no aplicativo Detran Inteligente, colocando as informações da NFe, documento de identificação e foto com o documento de identificação.

Ao confirmar as informações, uma notificação é encaminhada por e-mail contendo a liberação da guia para emissão no site do Detran-PR. Após o pagamento, é liberada a autorização de estampagem de placa, o CRLV-e (documento para circulação) e código de segurança. O proprietário pode então buscar uma estampadora de placa credenciada pelo Detran-PR.

A novidade vale para o emplacamento de automóveis, motocicletas, ciclomotores, motonetas, utilitários, camionetas e caminhonetes zero-quilômetro. Veículos maiores, como ônibus e caminhões, ainda precisam fazer a vistoria nos despachantes ou unidades do Detran-PR.

Outra novidade é o pagamento do licenciamento de veículos com o PIX, o que permite a liberação instantânea do CRLV-e, mesmo com existência de multas impostas, além de reduzir os custos para o proprietário com a redução no pagamento de tarifa bancária.

Os examinadores do Detran-PR também contam agora com um aplicativo exclusivo para os exames práticos de direção para todas as categorias de CNH, chamado de Prático Digital. Ele substitui as pautas físicas e dá mais celeridade e segurança no processo de emissão da CNH.

Foto: Roberto Dziura Jr / AEN.