EMPREENDEDOR: Participe da última palestra do ano sobre aumento de vendas

A Prefeitura de Araucária, em parceria com o SEBRAE, vai oferecer no próximo dia 09 de dezembro, das 19h às 21h, no anfiteatro do Paço Municipal, uma palestra gratuita sobre como aumentar as vendas em loja física.

A palestra será ministrada por um consultor do Sebrae que trará estratégias de vendas e abordará importantes temas relacionados à gestão comercial. O evento é voltado principalmente aos pequenos empresários que desejam alavancar seus negócios.

As inscrições devem ser feitas pelo link (CLIQUE AQUI). Durante o preenchimento dos dados, certifique-se de que suas informações estão corretas e completas, pois a confirmação de presença e a emissão do certificado de participação serão emitidos com base em tais dados.

Esta será a última palestra deste ano voltada aos empreendedores locais. A programação de eventos para este público será retomada em fevereiro de 2023.

Foto: Freepik.