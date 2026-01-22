Na quarta-feira, 21 de janeiro, três homens assaltaram uma loja localizada no bairro Passaúna. Filmagem de uma câmera de segurança mostrou o momento em que dois assaltantes entraram na loja, em plena luz do dia, e levaram vários itens do comércio e também objetos pessoais de duas funcionárias.

De objeto pessoal, foram roubados o notebook, celular motorola, celular xiaomi e dois cartões das vítimas. Além disso, também foi levado o dinheiro do caixa, vários óculos, caixa de bom e correntes femininas.

Em depoimento para a polícia, as moças informaram que eram três homens participando do crime. Dois entraram, pegaram os itens e ameaçaram as funcionárias, o terceiro ficou vigiando em frente ao estabelecimento.

Após uma investigação pela região, os agentes receberam a informação que um dos indivíduos estaria em casa, localizada na Rua Ivo Pereira. No local, a equipe falou com vizinhos, que relataram que viram o sujeito entrando em casa com outro homem.

O indivíduo em questão foi abordado e confessou a participação no crime. Entretanto, ele informou que não estava com os itens roubados, e que os produtos ficaram com os outros envolvidos.

Diante disso, ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Os outros dois assaltantes ainda estão foragidos e quem tiver informações que possam levar a identificação de ambos, deve entrar em contato com a Delegacia de Araucária, PM ou GM.