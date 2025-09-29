O Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, que aconteceu de 19 a 21 de setembro em Caxambu, Minas Gerais, contou com a participação de uma enxadrista de Araucária: Luana Ieger Bockor, 13 anos, que ficou em 6º lugar. O torneio que reúne os melhores enxadristas em idade escolar do Brasil é disputado por categorias, onde meninas e meninos jogam separados tanto por naipe, quanto por idade, representando sua escola. Também é considerado um torneio fortíssimo, onde enxadristas dos mais diversos ratings (que mede a força do jogador) jogam entre si, para consagrar o campeão brasileiro escolar.

O xadrez é um esporte intelectual que, na grande maioria dos casos, é iniciado ainda quando muito criança, a partir de 5 anos em média. Luana Ieger Bockor, representando o colégio COC Bilingue, começou a jogar xadrez mais tarde, quando já tinha 11 anos. E não se intimidou diante de jogadoras bem mais experientes do que ela.

Promessa no xadrez, a atual vice-campeã paranaense de xadrez blitz, vice-campeã paranaense de xadrez clássico, 10ª colocada no primeiro Brasileiro da Juventude que disputou e, como conquista mais recente, campeã sub-14 da Copa Paraná de Xadrez Feminino (ficando em 4º lugar geral), entre inúmeras outras conquistas, ela jogou com firmeza e concentração desde a primeira rodada. Enfrentando adversárias mais experientes, foi rodada a rodada trilhando seu resultado.

Luana chegou a ficar 3 rodadas em primeiro lugar, foi para a 6ª e última rodada na terceira colocação, brigando pelo vice campeonato. Com um desempenho fantástico em meio a enxadristas fortíssimas, voltou para Araucária com a 6ª colocação no Brasileiro de Xadrez Escolar. Seu próximo campeonato será o Jojups – Jogos da Juventude do Paraná, torneio disputado por jovens de 13 a 17 anos, que jogam entre si sem distinção de idade. Este será apenas o primeiro Jojups da jovem enxadrista, pois ela acredita que muitos ainda virão.

Edição n.º 1484.