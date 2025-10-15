Enzo Vansuita de Mesquita, 14 anos, se tornou referência para uma nova geração de patinadores, pois se supera a cada competição e já coleciona muitos títulos. Nos dias 04 e 05/10 ele conquistou mais um: o primeiro lugar no 4º Campeonato Brasileiro de Patins Street, que aconteceu em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Competiu com 12 atletas e tirou uma nota de 87.2, quase 7 décimos acima do segundo colocado (80.8). A competição reuniu patinadores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, entre outros estados.

Com o resultado, Enzo conquistou a vaga para disputar o Campeonato Mundial de Scootering Park & Street de 2025 e o Campeonato Mundial de Roller Freestyle Park & Street de 2025, eventos que serão realizados na cidade de Sakai, província de Ibaraki, no Japão, arredores de Tóquio. Organizados pela World Skate, os campeonatos são os mais esperados do mundo dos esportes radicais e reunirão atletas de elite global para uma semana de competição de alto nível.

O patinador Enzo será convocado pela seleção brasileira de patins street e tem plenas condições de buscar um título para o Brasil. No entanto, uma viagem para o Japão – incluindo passagens aéreas, estadia e alimentação possui custos muitos altos e a família do Enzo não tem condições de bancar essa despesa.

“Seria um sonho para o Enzo participar do Mundial, mas ainda não sabemos se poderemos ir. É um evento com altos custos e sem patrocínio efetivo, fica difícil. Financeiramente, não temos condições de arcar com a viagem”, comentou o pai Evandro.

Para ajudar o Enzo a representar o Brasil no Mundial, empresas, comércios e autônomos interessados em patrocinar o atleta poderão entrar em contato pelo fone/whatsapp (41) 98432-3739

Edição n.º 1486.