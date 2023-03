Enzo Vansuita é convocado para integrar a Seleção Brasileira de Roller FreeStyle

Enzo Vansuita de Mesquita tem apenas 11 anos e já está fazendo história na patinação street. Sua primeira competição oficial foi em fevereiro de 2022 no Campeonato Brasileiro, onde ficou em 4º lugar. Em 2022 disputou o Circuito Catarinense e foi campeão das três etapas e ainda foi o 3º colocado no E-FISE Junior By Hot Wheels, na categoria Roller Kids Boys (8 a 12 anos), uma competição internacional de vídeos voltada aos praticantes de esportes radicais, com idades entre 5 a 16 anos.

E neste mês de março Enzo participou do Campeonato Brasileiro e conquistou o 2º lugar na categoria Iniciante e 3º na categoria Junior, conquistando com este último pódio a vaga para os Jogos Sul Americanos, que acontecerão entre os dias 20 a 23 de abril em São Bernardo do Campo, São Paulo.

O nome de Enzo já está na lista de atletas convocados pela CBHP – Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação para integrar a Seleção Brasileira de Roller FreeStyle. Evandro, pai do patinador, diz que as expectativas para esta competição são as melhores possíveis e que Enzo tem tudo para conseguir uma boa classificação. “Importante ressaltar que meu filho tem apenas 11 anos e já está competindo com atletas de até 18 anos, como aconteceu no pódio do Brasileiro e isso nos leva a acreditar que ele está indo super bem, superando todas as dificuldades e mostrando que tem potencial. Acredito que no Sul Brasileiro ele tenha grandes chances de ficar entre os seis melhores patinadores da América Latina”, orgulha-se Evandro.

Edição n. 1355