Equipe da SMEL conquistou medalhas na 1ª etapa do Circuito Paranaense de Jiu Jitsu

A equipe de jiu jitsu da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), comandada pela professora Valeria Incote, garantiu medalhas na 1ª etapa do Circuito Paranaense, realizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Paraná nos dias 29 e 30 de março, em Curitiba.

No sábado, a competição teve como palco o Ginásio do Tarumã e Matheus Kepaki garantiu medalha de ouro na categoria Infanto Juvenil B/Faixa Amarela/Meio Pesado; Julia Sizenando, que lutou na categoria Infanto Juvenil A/Faixa Cinza/Leve; e Maike Jr, da categoria Infanto Juvenil A/Faixa Cinza/Galo, conquistaram medalhas de prata.

No domingo, as disputas aconteceram no Ginásio da PUC, onde Julia garantiu o ouro na categoria Infanto 1/Faixa Cinza/Médio) e Maike ganhou medalha de prata na categoria Infanto 1/Faixa Cinza/Galo).