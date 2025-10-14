O rugido da King of Fight Taekwondo Team ecoou pelo litoral paranaense no último final de semana (3 a 5 de outubro). Em uma batalha de determinação e técnica, a equipe de Araucária escreveu seu nome na elite nacional, conquistando o 2º lugar geral no Brasil Open XXIX, em Pontal do Paraná.

Segundo a equipe, este não foi um título qualquer, já que o campeonato reuniu mais de 939 atletas e 1270 inscrições, transformando o evento em um verdadeiro encontro de talentos. Participaram competidores de São Paulo, da Venezuela, do Afeganistão e de todo o Brasil. Atuando com a força da União Lopes, a King of Fight dominou as lutas e garantiu o título.

“A cidade de Araucária respira o Taekwondo, e esta conquista chega para reforçar o poder de um time que já é o atual campeão paranaense. Por trás de cada chute certeiro e cada medalha reluzente, existe uma liderança que inspira. Os professores Kayan Dias (faixa preta 2º Dan) e Fernando Augusto (faixa preta 2º Dan) são os pilares que constroem este projeto e moldam os atletas. Eles guiaram uma verdadeira tropa de elite aos tatames e o resultado foi uma chuva de medalhas”, afirma.

A equipe fez um reconhecimento especial à Avila’s Gym pelo apoio nesta jornada e, sobretudo, aos pais, que depositam sua confiança neste trabalho que muda vidas. Os lutadores da King of Fight não descansam e já ajustam o foco para o Paraná Combate, que acontecerá de 22 a 24 de outubro.

MEDALHISTAS

Isabella Louise
ouro categoria Luta
Caroline Inês
ouro categoria Luta
Guilherme L. Fragoso
prata categoria Luta
Gilnei Aparecido
prata categoria Luta
Caroline Inês
prata categoria Poomsae
Matheus Henrique
bronze categoria Luta
Kayky Dias Bernardo
bronze categoria Luta
Livia da Silva
bronze categoria Luta
Gilnei Aparecido
bronze categoria Poomsae

Edição n.º 1486.