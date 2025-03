Equipe Rodrigues conquista 4 pódios na Meia Maratona de São José dos Pinhais

Mais uma conquista foi registrada pela Equipe Rodrigues, dessa vez na Meia Maratona de São José dos Pinhais, realizada no domingo (23/03). Com 55 atletas inscritos na prova, a equipe se dividiu entre os percursos de 5km, 21km solo e 21km duplas, e conquistou quatro pódios. Solange (Sol) foi vice-campeã geral nos 5km, Narciso campeão da categoria nos 21km, Sebastião (Tião) vice-campeão da categoria nos 21km e Glória foi campeã da categoria nos 21km.

Maria da Glória dos Santos tem 70 anos e é mais conhecida por Glorinha entre os colegas da equipe. Ela é uma meia maratonista exemplar para muitos atletas, pela sua disposição, força e perseverança. “Eu sabia que a prova não seria fácil e que teria um trajeto pesadinho, porque já a fiz em outras vezes, inclusive a primeira meia foi lá em São José dos Pinhais. Mas como estou sempre treinando subidas, consegui completar a prova com um bom tempo. Amo correr em meias maratonas e com certeza farei muitas mais. Graças a Deus, tenho saúde e posso até me arriscar em fazer um tempo melhor”, relata Glorinha. No dia 4 de abril a atleta tem mais uma prova pela frente, com percurso de 10km, e ainda uma competição que deverá confirmar sua participação, com percurso de 5km.

Sebastião Maria dos Santos, o Tião, contou que teve um desempenho melhor do que esperava. Ele competiu na categoria 60 a 69 anos e só não conseguiu deixar um único atleta para trás, já que foi o 2º colocado no percurso de 21km. “Fiquei muito feliz com minha classificação. Eu já tenho experiência em meias maratonas, devo ter feito umas 30 ao longo dos meus 21 anos de atletismo. Minha próxima prova será em maio, na Serra do Rio do Rastro, mas talvez faça outras nesse intervalo”, comentou.

Narciso José da Fonseca correu no percurso de 5km, na categoria 50 a 59 anos. O atleta afirma que é gratificante participar dessas provas, é uma oportunidade de conhecer outros atletas e ainda atingir os objetivos a partir dos treinamentos diários. “Nessa prova acabei fazendo o percurso menor de 5km, mas se Deus quiser espero um dia poder completar uma meia maratona”, declara. Narciso volta a competir no dia 12 de abril, na Corrida da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, também no percurso de 5km.