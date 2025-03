Equipe Storm conquista 20 medalhas no Campeonato Brasileiro de Patinação

Entre os dias 21 a 23 de março, a equipe Storm de Patinação participou do Campeonato Brasileiro – Etapa Rua, realizado em Indaiatuba, estado de São Paulo e conquistou 11 medalhas de ouro, 8 de prata e uma de bronze, além de quatro títulos de melhores atletas em suas categorias. Foram disputadas nesta competição, provas em quatro categorias: infantil, adulto, master e estreantes.

Miguel ganhou quatro medalhas de ouro e foi eleito o melhor atleta na categoria Pré-mirim; Daniel Victor também ganhou quatro medalhas de ouro e o título de melhor atleta da categoria Pré- júnior; a patinadora Victoria Rufino ganhou três medalhas de ouro, uma de prata e o título de melhor atleta na categoria Pré-mirim feminino; Victoria Hangai conquistou uma medalha de prata; Manuella Mesgaliski uma de prata e uma de bronze; Manuela Oliveira ganhou três medalhas de ouro e o título de melhor atleta estreante; Julia conquistou uma medalha de prata e Ronaldo Bergamo quatro medalhas de prata.

A patinação de velocidade é um esporte em que os atletas competem para percorrer uma distância no menor tempo possível, e isso faz com que as competições sejam sempre repletas de muita emoção e adrenalina para o público.

“Agora iremos nos preparar para a próxima etapa do Brasileiro, que será de pista, e acontecerá entre os dias 20 a 22 de junho, em Águas Claras (Brasília). Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos apoiadores Matergi, Promova Ilimitada, Rolling Sport, Sierra Tatuquara e Darksheep”, diz Rogério, responsável pela equipe.

Edição n.º 1458.