A equipe do AFFA FIGA’S vem fazendo bonito no Campeonato Paranaense de Futsal. No último final de semana foi a vez do time sub-14 garantir sua vaga para a próxima fase, juntando-se com o sub-10, sub-12, sub-15 e sub-16, que já estavam com suas vagas garantidas.

Em Foz do Iguaçu, o sub-14 jogou na sexta-feira (26) contra a Associação Esportiva Guaratuba e venceu por 4X1, no sábado (27) venceu o CT Gresfi de Foz por 1X0, e no domingo (28) empatou com o Altônia por 3X3.

O campeonato acontece em várias cidades do Paraná. Nesta semana, três categorias do AFFA FIGA’S entram em quadra: o sub- 15 viaja até Medianeira e o sub-10 e 16 jogam em Araucária.

“Nossas equipes seguem se destacando, estamos entre os melhores do estado e seguimos em busca de voos mais altos. Os resultados colhidos são frutos de muito trabalho, muita dedicação de nós, professores, atletas e pais. No ano que vem completaremos 20 anos de história e somos muito gratos a tudo que tem acontecido”, declarou o professor Mazza.

Edição n.º 1485.