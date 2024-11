Equipes femininas do Colégio Marista Sagrado foram destaque em várias competições

O time de voleibol feminino do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus participou da Olimpíada Marista Brasil 2024, realizada entre os dias 12 e 15 de outubro, na cidade catarinense de Jaraguá do Sul. As atletas fizeram bonito e protagonizaram um jogo emocionante, alcançando o 3º lugar na categoria prata.

A cerimônia de abertura aconteceu no dia 12, na Arena Jaraguá, proporcionando ao público um espetáculo à parte, com apresentações de dança, patinação e o simbólico acendimento da tocha olímpica, que deu início oficial aos jogos. O evento celebrou o espírito esportivo e a integração entre as escolas Maristas de todo o Brasil.

As atletas de Araucária enfrentaram uma série de partidas intensas e emocionantes, com o último jogo decidido nos detalhes. Em uma virada épica, quando o time adversário precisava de apenas um ponto para vencer, o time do Marista mostrou garra e determinação para reverter o placar e garantir a vitória.

“Essa conquista é um orgulho para nossa escola, refletindo o esforço, a dedicação e o trabalho em equipe de cada uma. Parabenizamos todas as envolvidas e agradecemos por representarem o Colégio Marista Sagrado com tanto empenho e espírito esportivo”, afirmou a direção.

Futsal em destaque

A equipe de futsal feminino também se destacou nas competições que participou durante o ano de 2024. No dia 19 de outubro, conquistou o título de vice-campeã do Quadrangular de Futsal Feminino Marista Anjo da Guarda.

Foto: Divulgação. As meninas do futsal se destacaram nas competições que participaram durante o ano.

No mês de abril o time foi campeão dos Jogos Escolares Municipais e em maio ficou em 2º lugar na fase regional dos Jogos Escolares.

Edição n.º 1440.