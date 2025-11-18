Na última semana, nos dias 12 e 13 de novembro, a Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz realizou a exposição ERER – Educação das Relações Étnico-Raciais. No primeiro dia, os professores se mobilizaram para realizar a montagem dos cenários e equipamentos, e no segundo dia, a mostra foi aberta para a visitação.

Ao longo do ano letivo, os professores desenvolvem atividades relacionadas à temática e, no mês de novembro, cada docente seleciona uma produção para compor a exposição, conforme previsto no Plano de Ação da unidade. As atividades são organizadas pela professora da Oficina de Arte, pelo professor do Clube de Ciências e pelos professores RMD’s.

As professoras Fabiana e Simone realizaram uma atividade com os alunos das turmas 5°AM e 5°BM, onde foram elaboradas bonecas a partir de jornais velhos que foram doados pelo Jornal O Popular, as quais fizeram parte da exposição. Essas bonecas foram inspiradas em de mulheres negras que marcaram a história mundial e brasileira.

Além da programação de visitação destinada a todos os estudantes, a exposição recebeu um público expressivo de pais, familiares, integrantes da comunidade e servidores da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a organização, apesar do evento acontecer em novembro, devido às diversas ações previstas no Plano de Ação, a mostra não está relacionada ao Dia Nacional da Consciência Negra, uma vez que consideram fundamental trabalhar as questões de diversidade cultural ao longo de todo o ano letivo.

“Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os profissionais envolvidos e os estudantes pelos belíssimos trabalhos apresentados, bem como agradecer a todos que dedicaram um momento de seu tempo para apreciar a exposição, valorizando este importante evento, realizado anualmente com o objetivo de fomentar o conhecimento sobre diferentes culturas, contribuindo para a promoção do respeito e superação de situações de preconceito”, agradece a equipe escolar.