Escola Capoeira Show Araucária segue com aulas de férias no Parque Cachoeira

Não é preciso preparo físico ou idade certa para aprender capoeira. É um esporte para quem quer socializar, fazer novos amigos, por terapia ou para praticar uma atividade física. Se você se encaixa em um desses perfis, não pode perder as aulas de férias gratuitas que a Escola Capoeira Show está ofertando todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no Parque Cachoeira.

Qualquer pessoa pode participar, independentemente da idade, é só chegar no parque, no horário das 19h às 20h30. As aulas continuam até o dia 2 de fevereiro, após esta data retornam para a sede da escola, localizada na Rua Pedro Burkowski, 932, no bairro Costeira – fone 41-99928-2120. Para quem preferir, o grupo também está disponibilizando no parque atividades de caminhada, corrida, alongamento e movimentação.

“A intenção é tirar os pais de dentro de casa e induzi-los a acompanhar e aproveitar um momento de interação e de caminhada enquanto seus filhos participam das aulas. Todos estão convidados a participar”, convida o mestre Canarinho.

Edição n.º 1398