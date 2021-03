Escola e CT Capoeira Show precisa de patrocinadores para manter projeto

Compartilhe esta notícia:

Canarinho aposta na ajuda de patrocinadores para manter projeto. Foto: Marco Charneski

Assim como outros setores que dependem de atividades coletivas, a Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show Araucária, localizada no Costeira, tem sido bastante castigada com a pandemia da Covid-19. A escola retomou recentemente suas atividades e já teve que fechar novamente, por força dos decretos municipal e estadual. Mesmo antes das medidas rígidas, o CT não estava conseguindo manter o espaço e as bolsas dos alunos.

“Sempre me dediquei aos trabalhos sociais, ajudando crianças e jovens através do meu projeto de capoeira, com aulas, campanhas e outras ações, porque acredito que é minha missão. Não gostaria de ver tudo isso acabar, por isso decidi pedir ajuda, convidar pessoas que possam apadrinhar meu projeto”, lamentou o contra mestre Canarinho.

Os patrocinadores poderiam arcar com as taxas para que o Centro pudesse manter o treinamento dos seus alunos. Em contrapartida, teriam suas lojas e empresas divulgadas em redes sociais. “A contribuição pode ser mensal ou anual, fechando os meses que ainda restam. Se o padrinho quiser, também poderemos divulgar sua marca, colocando a logo na camiseta dos alunos”, explicou Canarinho.

Serviço

Se você admira o trabalho que o contramestre Canarinho faz com as crianças e jovens, seja um patrocinador do seu projeto de capoeira. Entre em contato pelo fone o (41) 99928-2120.

