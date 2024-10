Escola Elírio fará Mostra Jornada Ampliada e exposição de telas no saguão da Prefeitura

Semanalmente, a Escola Municipal Elírio Alves Pinto realiza encontros no contraturno escolar, entre os estudantes que participam dos cursos de Desenho Artístico, ministrado pela professora Neide Fior; Teatro, com o professor Robledo de Deus; e Arte de Contar Histórias, sob a orientação da professora Selma Soczecki Leal.

Como resultado desses encontros, a instituição irá realizar a Mostra Jornada Ampliada no dia 14 de novembro, que será uma representação das criações dos alunos. Segundo a professora Neide, a Mostra refletirá o papel das crianças como protagonistas do conhecimento, estimulando suas expressões artísticas.

Foto: Divulgação. A criatividade das crianças é visível nos trabalhos produzidos.

O evento será aberto apenas para os alunos e suas famílias, e contará com apresentações de peças de teatro, contação de histórias pelos estudantes e uma variedade de trabalhos artísticos, como desenhos, pinturas, esculturas, colagens e entre outras obras.

Exposição

Para quem quiser apreciar alguns desses trabalhos, haverá uma exposição de telas no saguão da Prefeitura de Araucária. O evento começará a partir desta quinta-feira, 24 de outubro, e vai até o dia 31 de outubro.

A exposição será aberta ao público, onde serão exibidas pinturas em telas com o tema ‘Animais’. As obras foram feitas por alunos de 8 a 11 anos que frequentam as aulas de Desenho Artístico da professora Neide Fior. “A mostra é uma oportunidade para apreciar a criatividade e o talento dos jovens artistas”, convida.

Edição n.º 1438. Victória Malinowski.