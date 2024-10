Escola Municipal Professor Arlindo Druszcz elege representantes de turmas

A Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz, organizou, pela primeira vez, eleições para escolha dos representantes de turmas. O objetivo do processo eleitoral foi desenvolver o espírito de liderança e de cidadania nas crianças e jovens e também fazê-los compreender a necessidade do exercício dos direitos e deveres de cada cidadão, para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e participativa.

“Nossa escola nunca tinha feito uma eleição para representantes, por ser nova e por não termos conseguido iniciar esse trabalho. Ficamos entusiasmados com o resultado, pois a atividade promoveu um engajamento significativo entre os estudantes que estarão desenvolvendo essa importante ação, exercendo, principalmente, a cidadania”, destacou a direção da escola.

Foram eleitos cinco representantes dos terceiros anos, quatro dos quartos anos e cinco dos quintos anos, totalizando 14 alunos. Na verdade, são 13 turmas envolvidas, mas em uma das salas houve um empate entre dois candidatos e a professora decidiu manter a dupla como vencedora. Os alunos escolhidos pelos colegas de classe tomaram posse na quarta-feira, 25 de setembro.

Antes da eleição, todas as turmas participaram de uma formação sobre a importância da gestão democrática, através de palestras da professora Suzana Nunes Branco, diretora-geral da Secretaria Municipal de Educação. Após a formação, as professoras conduziram a eleição, permitindo que todos os interessados participassem do processo eleitoral. Os candidatos puderam fazer suas campanhas, se apresentando, expondo suas ideias e seus projetos, e na sequên­cia aconteceu a votação nas turmas envolvidas.

“Fizemos uma reunião com eles falando do compromisso sobre os direitos e deveres de cada um e depois tivemos um momento especial para entrega de certificados e dos cadernos onde eles farão os registros de tudo que acontece no dia-a-dia da sala de aula”, salientou a direção.

A cerimônia de posse dos representantes de turmas contou com a presença da secretária municipal de Educação Adriana Palmieri, e da diretora do ensino fundamental da SMED e professora responsável pela formação dos alunos Suzana Nunes.

