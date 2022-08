Escola Sebastião Tavares recebe atividades do projeto “Meros do Brasil”

Os estudantes da Escola Municipal Sebastião Tavares da Silva, no Jardim Planalto, estão tendo uma experiência diferente e educativa, a partir de um projeto ambiental que vem sendo desenvolvido na instituição. É o projeto Meros do Brasil, cujo objetivo principal é a conservação dos peixes Meros e dos ambientes costeiros e marinhos por meio da realização de ações de pesquisa, educação e comunicação.

A supervisora ambiental do projeto, Patrícia Zeni, relata que os conteúdos trabalhados na Escola Sebastião são focados na educação ambiental e na pesquisa. “Aqui no Paraná eu sou responsável pelas ações de educação ambiental, e trabalhamos para a preservação do peixe Mero, um peixe oceânico que todos os anos se reproduz nos oceanos e vem até os mangues para crescer. É uma espécie que está ameaçada de extinção e por isso trabalhamos com pesquisas, para saber quantos da espécie ainda existem. Mostramos isso aos estudantes e nesse contexto de preservação, trabalhamos com a educação ambiental”, explicou Patrícia.

Através do projeto, os alunos aprendem que tudo que produzimos de lixo, se não tiver a destinação correta, vai parar nos oceanos. Também aprendem sobre a questão do esgoto, que quando não tratado, vai parar nos oceanos, impactando negativamente na vida do Meros e de outros peixes. “Especificamente na Escola Sebastião, trabalhamos com atividade de educação ambiental que se chama Gotinha, aquela gota que sai da nossa casa e vai parar no oceano. Nessa atividade, as crianças se transformam em uma gota d’água e são poluídas na sua casa, através do uso da cozinha, do banheiro e depois vão para o ralo, como se fosse pro esgoto. Separamos as turmas em dois grupos: um deles simula a gota que vai pro tratamento de esgoto e sai limpa, até chegar no mar, e o outro simula a gota que não passa pela estação de tratamento de esgoto, então chega poluída no rio e depois, ainda contaminada, vai parar no mar. No final dessa atividade mostramos a importância do tratamento de esgoto e a separação dos resíduos”, explica a supervisora do projeto.

As atividades do Meros do Brasil na Escola Sebastiao Tavares foram desenvolvidas nos dias 01, 03 e 09 de agosto, e envolveram 13 turmas do ensino fundamental I, totalizando 300 alunos. “Na sequência, os professores da própria escola darão continuidade às atividades”, reforçou Patrícia.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo