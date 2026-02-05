Chegou o momento muito esperado por alguns (pais) e muito temido por outros (alunos): estudantes das redes municipal e estadual de ensino voltaram às aulas nesta semana. De acordo com o calendário escolar, as escolas municipais voltarão na sexta-feira (06), enquanto colégios estaduais retornam um dia antes, nesta quinta-feira (05).

Neste ano, o recesso do Carnaval acontecerá entre os dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Na rede municipal, o dia 11 de fevereiro será feriado, em comemoração ao aniversário de Araucária.

Os dias letivos serão diferentes nas escolas municipais e nas instituições estaduais. Nas escolas municipais, o primeiro trimestre acontece entre os dias 06/02 a 15/05; o segundo trimestre do dia 18/05 a 04/09; e o terceiro trimestre do dia 08/09 a 18/12. Para o período semestral, o primeiro será do dia 06/02 a 10/07 e o segundo do dia 28/07 a 18/12.

Já nos colégios estaduais é utilizado apenas os períodos trimestrais, que serão contados da seguinte forma: primeiro trimestre do dia 05/02 a 14/05; segundo trimestre do dia 18/05 a 04/09; e terceiro trimestre do dia 08/09 a 18/12.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), este ano são 18.800 estudantes matriculados em escolas municipais. Enquanto nas estaduais, segundo o Núcleo Regional de Educação Área Metropolitana Sul (NRE-AMSUL), em Araucária são 455 turmas com 14.099 matrículas.

MUNICIPAL

A diretora Simone Nunes, da Escola Municipal Profº Arlindo Milton Druszcz, relata que a equipe já está organizando tudo com muito carinho para receber os alunos na sexta-feira (06), assim como aconteceu com a recepção dos profissionais na quarta-feira (04).

“Para esse ano letivo pretendemos ampliar a oferta nos projetos em contraturno para que mais crianças possam participar. As expectativas são boas, pois a Secretaria de Educação confirmou que ainda no primeiro semestre, todos os estudantes receberão uniforme, e os pais estão ansiosos”, comenta ela.

Na Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o diretor Alisson comenta que algumas partes da instituição receberam pintura nova feita por funcionários e voluntários. Além disso, foram feitas reformas na biblioteca, que ganhou o cantinho de leitura e vários itens para o aprendizado das crianças.

“Vamos manter o projeto da horta escolar para estimular a alimentação saudável. Além disso, continuamos esse ano com os nossos projetos: de jiu jitsu, capoeira e futsal. Estamos esperando voltar o projeto do vôlei, inclusive estamos fazendo uma parceria para continuar as aulas de xadrez aqui na escola, e teremos campeonatos interclasse, tanto de queimada quanto de futsal. Além disso, agora no primeiro trimestre teremos a inauguração de uma ‘geladoteca’. Ela vai ficar em um local onde a comunidade tem acesso, com livros infantis, juvenis, infanto-juvenis, vai ter livros adultos, porque acreditamos que o gosto pela leitura vem do exemplo que os pais deixam para os filhos”, destaca o diretor.

ESTADUAL

A diretora Claudineia da Costa Sanches, do Colégio Estadual Lincoln Setembrino Coimbra, cita que a instituição tem novidades no currículo este ano: a disciplina de recomposição da aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática nos 6º e 9º anos, com dois docentes para auxiliar os estudantes nas dificuldades.

Agora, o colégio também conta com ar-condicionado em todas as salas, quadra revitalizada com pintura e fechamento com muros e telas. O jardim da entrada também ganhou melhoria, ele foi revigorado para receber os estudantes.

“Na terça (03) e quarta (04) estivemos em reunião pedagógica para alinhamento do planejamento e formação a toda a equipe de profissionais. Nossa expectativa é elevar o índice de aprendizagem de nossos estudantes com o trabalho colaborativo de dois professores em sala na disciplina de recomposição de aprendizagem”, finaliza a diretora.

Edição n.º 1501. Victória Malinowski.