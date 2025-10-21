O escritor araucariense Wesley Borges trouxe mais novidades para os seus leitores. Ele está na fase de produção de dois novos livros, com previsão de lançamento para o próximo ano. O primeiro livro será intitulado como ‘Viver com Autismo’ e abordará sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam após serem diagnosticadas com a síndrome. A segunda obra será um livro infantil, que contará a história de uma princesa que salvará o meio ambiente. Wesley menciona que a história é uma homenagem a sua sobrinha Mayra e sua prima Eloá.

E ele não para por aí! Wesley afirma que irá virar mais uma página em sua vida e escrever um novo capítulo. As duas obras que ele está escrevendo terão tradução em inglês, oportunidade que abrirá novos caminhos para o escritor, que pretende realizar um tour mundial no próximo ano.

Wesley também faz uma menção à sua mãe, Maria Beatriz, que faleceu em decorrência de um câncer. “A perda me marcou profundamente, mas também me fortaleceu para continuar minha missão de inspiração e transformação de vidas”, diz o escritor emocionado.

Wesley ainda agradece os seus apoiadores Doce Pão e Soffcine. Para acompanhar mais sobre as obras e outros projetos do escritor, basta segui-lo no Instagram pelo perfil @wesley_borges_oficial.

Edição n.º 1487. Victória Malinowski.