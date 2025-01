Esgoto no bairro Iguaçu vaza e escorre pela rua incomodando moradores

Não é de hoje que moradores e comerciantes da Avenida Archelau de Almeida Torres, próximo à antiga Praça dos Ciganos, no bairro Iguaçu, enfrentam transtornos por conta de um vazamento na rede de esgoto. Segundo eles, é comum ver o esgoto vazando, mesmo em dias que não chove. “Quando chove então, o problema fica caótico, o esgoto chega a invadir comércios e casas. Sempre que acionamos a Sanepar eles até aparecem aqui para fazer reparos, porém o problema volta”, reclamou um comerciante.

Outra moradora acredita que o esgoto esteja entupido, e reclama do mau cheiro no local. “Esse esgoto vazando o tempo todo atrapalha a rotina das pessoas aqui do bairro, além de atrair insetos para o comércio da região”, denunciou.

Interrogada sobre o problema, a Sanepar disse que enviou uma equipe até o local nesta quarta-feira (29), porém os técnicos não constataram danos na rede de coleta e o esgoto estava fluindo normalmente. “Provavelmente a situação descrita pelos moradores decorre do mau uso da rede coletora, com o despejo de lixo ou gordura na tubulação, o que provoca o entupimento dos dispositivos de inspeção. Por isso, a Sanepar recomenda a limpeza periódica das caixas de gordura das residências e pede que as pessoas não despejem óleo de cozinha usado em ralo de pias”, solicita a companhia.

Edição n.º 1450.