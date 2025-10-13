A esgrimista Gabriela Moraes fez uma ótima participação no Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro, realizado entre os dias 02 e 05 de outubro. Ela disputou na categoria principal do Adulto e apesar de ter tido um bom desempenho considerando o alto nível dos competidores, não conseguiu avançar além da fase inicial das eliminatórias.

A competição no Rio de Janeiro reuniu os melhores atletas do país em todas as armas, além da presença de esgrimistas estrangeiros no evento internacional.

“Dessa vez a Gabi não conseguiu ir longe na competição, mas o nível estava altíssimo e apenas o fato de passar pela fase classificatória para ela já foi uma experiência enriquecedora”, disse o pai Rodrigo.

As próximas competições da esgrimista são o Campeonato Brasileiro Juvenil (Porto Alegre) nos dias 18 e 19 deste mês, Campeonato Nacional (Belo Horizonte) no próximo dia 30, Campeonato Paranaense Juvenil, Campeonato Paranaense Adulto, estes últimos sem data definida.

Edição n.º 1486.