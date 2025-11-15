Em um mercado onde a autoestima e o bem-estar caminham lado a lado, o universo da estética tem se destacado por oferecer não apenas tratamentos, mas experiências de cuidado e transformação. É nessa união entre ciência e sensibilidade que clínicas especializadas vêm conquistando espaço, mostrando que cuidar da beleza é, antes de tudo, cuidar da saúde emocional. E é exatamente nessa proposta que a Esthety Ley escreve mais um capítulo especial de sua história.

A empresa celebra um novo momento com a reinauguração de sua unidade em um espaço maior e mais moderno. Embora a mudança tenha acontecido há pouco mais de um mês, a conquista continua sendo motivo de emoção e comemoração dentro da empresa. A decisão de migrar para um novo ambiente surgiu do desejo de crescimento e de oferecer ainda mais conforto e acolhimento aos clientes.

“Crescer faz parte do meu propósito. Senti que era hora de dar um passo além, com um espaço maior e melhor para acolher e cuidar com mais conforto e continuar transformando histórias. A Esthety Ley cresceu e precisava dessa mudança para melhor”, contou a fundador.

A trajetória da empresa até essa expansão foi marcada por dedicação e propósito. A proprietária relembra que foram sete anos de estudo, entrega, amor e muita fé. Para a empresária, a Esthety Ley se tornou parte da vida de muitas mulheres que confiaram em seu trabalho, e isso é o que torna essa expansão tão especial, “Comecei com um sonho e um propósito: despertar em cada mulher a sua melhor versão. E hoje, ao olhar para trás, vejo o quanto cada etapa, cada cliente e cada desafio nos trouxeram até aqui e o quanto somos importantes na vida de cada uma que confia na Esthety Ley”, destacou.

No novo espaço, a clínica oferece protocolos exclusivos e procedimentos estéticos pensados para realçar a beleza natural e fortalecer a autoconfiança de cada cliente. Entre os serviços disponíveis estão o exclusivo Remodel HC, limpeza de pele, drenagem linfática, pós-operatório, design de sobrancelhas, alongamento de cílios, aplicação de bioestimuladores, botox, entre outros, sempre com atendimento personalizado e foco nos resultados.

Para quem deseja conhecer a nova unidade ou realizar agendamentos, a Esthety Ley disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (41) 974018080, pelo Instagram @esthetyley ou diretamente no espaço físico, localizado na rua Fernando Suckow, 303.

Edição n.º 1491. Maria Antônia.