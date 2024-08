Estudante do Szymanski fica em 1º na Olimpíada de Matemática do Paraná

Natanael Gomes Machado, 14 anos, aluno do 9º ano – nível 2 do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski foi destaque ao conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná – OMAP. A atividade é realizada pela Secretaria de Estado da Educação – Seed-PR, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e visa contribuir para a melhoria da proficiência dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem da Matemática.

A Olimpíada tem por objetivo potencializar as aprendizagens relacionadas ao componente de Matemática, envolvendo unidades temáticas do currículo, principalmente Geometria, Álgebra, Números, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística.

Esta foi a segunda participação de Natanael em uma olimpíada, da primeira vez ele apenas testou a si mesmo e não alcançou premiação. “Eu não tinha conhecimento do que era na verdade uma olimpíada e também não havia me preparado. Dessa vez, estudei bastante, ainda assim acreditava na possibilidade da medalha de bronze. Nunca imaginei que seria medalhista de ouro de uma olimpíada”, comentou.

Apaixonado por matemática, o estudante está se preparando para participar da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, que será em outubro. “Essa olimpíada é em nível nacional, ele já passou na primeira fase e está empolgado para buscar mais uma medalha”, disse a mãe Janice, toda orgulhosa com o excelente desempenho do filho.

Ela conta que Natanael estuda em média 20 minutos por dia, mas mantém a constância. Diz ainda que o filho nem sempre foi assim, ele mudou a mentalidade quando ela, como mãe, desenvolveu a inteligência emocional. “A partir daí, o Natanael mudou totalmente na escola e hoje as notas dele me enchem de orgulho. Antes não era assim. O meu comportamento mudou o comportamento dele”, afirma.

Janice ainda acredita que é importante mudar a mentalidade de todas as crianças e jovens. “Ainda há esperança, precisamos ajudar nossos filhos a desenvolverem uma mentalidade de crescimento, para termos adultos brilhantes. Natanael é um exemplo disso”, declarou.

