Na última semana, a cidade de Araucária se deparou com um caso chocante envolvendo dois alunos do Colégio Fazenda Velha, ambos da mesma turma. Num acesso de raiva, um adolescente usou uma caneta para atacar o outro no pescoço. Isso mesmo! O estudante fez da caneta uma espécie de arma para atingir o colega.

A confusão envolvendo os dois alunos começou no dia 14 de novembro, quando o pai da vítima esteve na escola para conversar sobre uma situação envolvendo seu filho. Conforme registrado em Ata, e assinado pelos presentes, durante a aplicação de uma prova, o mesmo aluno agressor tirou o cadarço do tênis e bateu contra o rosto do seu filho, que no reflexo segurou o braço do colega. Em seguida, o agressor partiu para as vias de fato e desferiu socos e chutes contra a vítima. Na ocasião, ambos foram encaminhados para a equipe pedagógica.

As imagens de câmeras de segurança gravadas naquele dia 14 foram verificadas pela equipe e pelo responsável pelo aluno agredido, que recebeu a orientação de que a agressão é um ato infracional e que caberia à família decidir o que faria a seguir.

Porém, no dia 27 de novembro a situação se agravou durante uma aula de Geografia. Uma exposição de trabalhos estava acontecendo, quando o aluno agressor usou um bastão de cola quente para atingir as costas do então colega, que no calor da situação, rebateu o bastão no outro envolvido. Foi nesse momento que o agressor pegou uma caneta e atingiu o pescoço do colega, causando sangramento.
O aluno agredido foi rapidamente atendido pela equipe pedagógica, que o acolheu até a chegada do responsável legal. Diante da situação, a Patrulha Escolar foi acionada para registro de boletim de ocorrência. O pai do estudante não quis aguardar a chegada da Patrulha e levou o filho para receber atendimento médico.

O delegado Eduardo Krüger, titular da Delegacia da Mulher e do Adolescente, explicou que o boletim foi registrado em princípio por lesão corporal. “Estamos esperando o laudo pericial que vai determinar se a vítima sofreu risco de perder a vida, porém, aparentemente, as lesões não foram graves”, descreve.
Segundo o delegado, o adolescente que agrediu o colega informou às autoridades que teria agido daquela forma em decorrência de bullying. “A audiência sobre o caso está marcada para acontecer no dia 15 de abril de 2026”, informa.

Sobre o ocorrido, o Conselho Tutelar explicou que, como os pais do adolescente agredido tomaram todas as providências, como buscar atendimento médico para o jovem e procurar a delegacia para o registro do boletim de ocorrência, o órgão está apenas acompanhando o caso. “A polícia está tomando as medidas cabíveis, assim como a família. O Conselho Tutelar apenas acompanha porque cada responsável fez o que era do seu dever. Já estamos em contato com a Unidade de Saúde para atender a vítima e não tem nenhuma outra intervenção do Conselho neste momento”, elucidou uma das conselheiras.

