O estudante Enzo Tokarski, 15 anos, é um destaque no cenário educacional, devido às suas altas habilidades. Ele mantém uma rotina intensa de estudo, preparação e de constante superação e coleciona medalhas conquistadas em olimpíadas do conhecimento. São quatro de ouro e duas de prata na OBA, uma de ouro e uma de prata na Canguru de Matemática, além de menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 

Apaixonado por Astronomia e Engenharia, o sonho do jovem é cursar Engenharia Aeroespacial e, no futuro, contribuir para a ciência. Na infância ele sonhava em ser astronauta, e, convenhamos, se ele seguir brilhando nos estudos, capacidade não lhe falta para tornar esse sonho real.

A trajetória inspiradora de Enzo, marcada por dedicação, disciplina e resultados extraordinários, fez com que ele recebesse uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Araucária, proposta pelo vereador Fábio Pavoni. A Moção foi entregue ao estudante na última terça-feira, 14 de outubro. “Me sinto honrado em receber esta homenagem, só mostra que estou no caminho certo. Agradeço a todos que torcem por mim!”, disse o estudante.

