No domingo, 09 de novembro, estudantes do Brasil fizeram a primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), junto com a redação, que teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Como é de conhecimento de todos, o tema da redação só é revelado no momento da prova. Isso faz com que durante o ano todo, ocorram brincadeiras entre os candidatos, na tentativa de adivinhar qual será o tema da vez.

A professora Malu, que atua no Colégio Estadual Profº Júlio Szymanski, foi uma das poucas pessoas que conseguiram analisar os assuntos do momento e adivinhar a temática que seria abordada. “Acreditava que o tema poderia ser algo relacionado ao público infantil ou aos idosos, uma vez que, tivemos os resultados do IBGE, apontando para o envelhecimento da população e também por acreditar que este público é sensível, carece de cuidados e atenção. Eu percebo que no atual governo essa é uma questão relevante, valorizar os que vivem marginalizados, e já tínhamos tido como tema as mulheres, os indígenas, as pessoas negras. Portanto, nesse momento, seria a criança ou o idoso”, revela a educadora.

Por conta desta análise, Malu já vinha trabalhando com seus alunos, temas relacionados aos idosos. A estudante Fernanda Petruy, de 17 anos, foi uma delas. Moradora do Jardim Alvorada, a jovem relata que achou o tema da redação muito interessante e atual, porém sem um direcionamento direto. “Pude desenvolver muito bem o meu texto, com muitas dicas que a professora Malu nos deu em suas aulas, fazendo com que ficasse mais fácil a escolha de ideias e argumentos para elaborar meu texto, principalmente por ela ter destacado a sugestão do tema sobre problemas relacionados com ‘idosos’ e ‘envelhecimento no Brasil’”, descreve.

Para a segunda fase da prova, Fernanda expõe que está procurando revisar o conteúdo e tentar ficar mais tranquila, para ter um bom desempenho no exame e dar seu melhor em realizá-lo.

O aluno Victor Emannuel Silva de Mello, também de 17 anos, mora na área rural do Capinzal e está terminando o Ensino Médio no Colégio Estadual do Campo Araucária. Ele se preparou para o ENEM frequentando o Cursinho Popular AJA. Victor menciona que achou o tema interessante, mas esperava algo relacionado à tecnologia ou saúde mental. Apesar de surpreso com o tema, o estudante acredita que conseguiu se sair bem.

“Acho que me saí bem na redação, mas sempre fica aquele sentimento de medo em ter errado algo. Para a prova do próximo domingo eu espero que a minha mente esteja um pouco mais focada do que no primeiro dia, já que as matérias de exatas não são o meu forte. Mas tudo que aprendi com o Cursinho Popular AJA e tudo que carrego dos ensinamentos escolares, a força de vontade e o incentivo da família e amigos me trouxeram até aqui. Agora é só chegar lá e fazer tudo com paciência e dedicação e depois poder compartilhar resultados ótimos com as pessoas que estão ao meu redor”, expõe.

Marianna Lobo, de 18 anos, mora no bairro Capela Velha, mas se formou no Colégio Estadual Profº Brasílio Vicente de Castro, em Curitiba. Também aluna do Cursinho Popular AJA, ela cita que foi lá onde recebeu todo o apoio e base necessária para realizar o ENEM. Sobre o tema, Marianna comenta que estava esperando algo mais complexo, mas ainda assim, gostou bastante do assunto e das possibilidades de abordagem, pois conseguiu desenvolver boas ideias.

“Acredito que me saí bem na redação, consegui desenvolver meu texto de forma coerente. No geral, a prova foi bem cansativa, com muitos picos, alguns mais tranquilos e outros mais exigentes, mas tentei me manter ao máximo focada e acho que ficarei bem satisfeita com o resultado. Para a próxima prova, no domingo, estou esperando e me preparando para questões mais complexas, principalmente por envolver matemática e outras áreas de exatas. Mesmo assim, acredito que com concentração, dedicação e perseverança, é possível alcançar um bom desempenho e continuar avançando em busca de um futuro”, expressa.

Edição n.º 1491. Victória Malinowski.