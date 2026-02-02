A empresa OneTech abriu um processo seletivo para a concessão de bolsas integrais de estudo em curso pré-vestibular, em parceria com o Cursinho Dynamico. A iniciativa é voltada a adolescentes que desejam ingressar no ensino superior por meio da aprovação em vestibulares e que não possuem condições financeiras de arcar com os custos do cursinho. Estudantes de Araucária que não conseguiram vaga em outros cursinhos gratuitos, também podem se inscrever.

De acordo com a organização, as aulas terão início no mês de fevereiro, em Curitiba, e o processo seletivo já está aberto. A proposta busca ampliar o acesso à educação e oferecer oportunidades a estudantes da rede pública com bom desempenho escolar.

Para participar da seleção, os candidatos devem atender a alguns requisitos: ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio, apresentar boas notas no boletim escolar e frequência elevada, além de comprovar que a família não possui condições financeiras de custear o curso preparatório.

Os interessados devem enviar um e-mail para mauricio@onetechtelecom.net.br, contendo o boletim do ensino médio e um breve texto explicando os motivos pelos quais acreditam que devem ser selecionados para a bolsa de estudos. A avaliação será feita com base no desempenho escolar e no perfil socioeconômico dos candidatos.

Edição n.º 1500.