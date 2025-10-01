A segunda edição do FEECUM – Festival Escolar de Curtas-Metragens já está acontecendo e estudantes de 10 escolas públicas estão participando. A ação é uma realização da Cia de Teatro Senhores Furtados, com coordenação do diretor e roteirista Jester Furtado.

O festival tem o propósito de levar o universo do audiovisual aos alunos de ensino médio que estudam em escolas públicas de Araucária. “O cinema é uma indústria pujante e moderna com grande potencial de crescimento no Brasil e no mundo, uma linguagem artística das mais complexas e apaixonantes. Durante muito tempo o audiovisual foi considerado uma arte elitizada, realizada por poucos e quase sempre homens ricos, hoje o acesso e o fomento têm sido viabilizados por meio de leis de incentivo e projetos como o FEECUM, que colocam o estudante no lugar de realizador”, explica Jester.

Segundo o diretor, o festival é dividido em três fases: divulgação, formação e produção. Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, cerca de 80 alunos participaram de uma oficina imersiva sobre produção de curtas-metragens, intitulada ‘Foco na Cena’ e ministrada pelo diretor de fotografia Ygor Jesus. O encontro aconteceu no cinema Soff Cine, no Shopping Pinheiros, onde os alunos puderam ver seus projetos na tela, e também participaram de uma aula teórica e exercícios práticos.

“Vencida a fase de formação, os estudantes, orientados por um professor ou professora, iniciam a produção dos filmes, que esse ano tem como tema central a palavra ‘Resiliência’. O FEECUM é uma realização contemplada no edital do município de Araucária, pela Lei Aldir Blanc, e pretende se estabelecer como um evento anual do município”, destaca o diretor e roteirista.

A premiação acontece no dia 3 de novembro, também no Soff Cine. No dia, todos os filmes produzidos pelos estudantes serão exibidos na tela do cinema e os vencedores serão escolhidos por uma banca de jurados, composta por profissionais reconhecidos no ramo.

Edição n.º 1484. Victória Malinowski.