Um projeto desenvolvido por estudantes do 3º ano do curso de Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, chamou a atenção durante a 4ª Feira de Profissões da instituição, realizada recentemente. Eles desenvolveram um robô Hexapod, batizado de “aranha robô”, que realiza diversos tipos de movimentos, incluindo uma dancinha,

A líder do projeto, Isabelly Kayllani Bohn, 17 anos, conta que o grupo planejou o robô há meses, mais especificamente de novembro do ano passado até agosto deste ano, quando o projeto se concretizou. Depois eles compraram as peças e, em cerca de 15 dias, montaram, ajustaram e programaram o robô.

“Foi um desafio. A aranha é um projeto nível faculdade, tanto que usamos bases já prontas no Github e fomos apenas aprimorando. É um robô Hexapod, padrão de empresas, muitas vezes usado para carregamento, gravações e aplicação de programação robótica”, explica a estudante.

O projeto foi inteiramente criado pelos próprios estudantes, que além de demonstrarem muita criatividade, ainda puderam vivenciar a importância do trabalho em equipe. Isabelly Bohn conduziu a liderança com empatia, Helora e sua equipe cuidaram do design, Marcos, Nathan e os colegas se destacaram nas apresentações e falas, enquanto Arnaldo e Guilherme assumiram com dedicação a programação. “Em todo o processo contamos também com o apoio essencial das famílias e do professor Antônio, nosso padrinho, que esteve ao nosso lado em cada etapa. Nós também bancamos os custos do robô, que somaram mil reais”, conta.

Além da líder Isabelly, o grupo teve na sua formação os alunos Allana Eduarda Ferraz Barros, Arnaldo Abraão Janiski da Silva, Camille Cristina Rehbein Ribeiro, Daniel Andrade de Castro, Douglas Antônio Mauri (18 anos), Eduardo Felipe Nascimento da Luz, Fernando Bora, Guilherme Fortunato Machado, Gustavo Dalesque Correa, Gustavo Henrique Schio, Gustavo Ribeiro Poli, Gustavo Rodrigues de Freitas, Helora Skavinski Cordeiro, João Mateus Plep Schluter, Marcos Vinicius Bernieri, Miguel Kampa de Souza, Natan Kaczmarek, Nathan Souza Gusso e Vitor Silva Ibarra Pomi (16 anos). Com exceção de Douglas e Vitor, todos os demais alunos têm 17 anos.

Edição n.º 1486.