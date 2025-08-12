A Educação de Araucária está em luto. Faleceu na manhã fria desta terça-feira, 12 de agosto, um de seus mais conhecidos educadores: Eduardo Felipe dos Santos tinha 65 anos e já estava aposentado dos dois padrões que possuía na Prefeitura.

Formado em Educação Física, ele começou a trabalhar na rede municipal de ensino em fevereiro de 1.990. Por muitos anos foi o diretor de uma das escolas mais conhecidas da cidade, a Irmã Elizabeth Werka, que fica na região Central.

Era tido como um diretor que prezava a disciplina, cobrava incessantemente que os alunos usassem o tradicional uniforme da instituição. Apaixonado por esporte, ajudou a transformar o Werka numa das escolas mais vitoriosas durante a era de ouro dos jogos escolares municipais.

Ao longo dos últimos anos, Eduardo sofreu em razão de comorbidades causadas pela diabetes, sendo que estava com a saúde bastante debilitada.

A família ainda não informou o local do velório e sepultamento do professor, sendo que tão logo as informações estejam disponíveis esta matéria será atualizada.