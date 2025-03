Euro Empreendimentos entregou condomínio Arbo Costeira no último sábado (8)

Desde 2016, a Euro Empreendimentos tem sido uma referência no mercado imobiliário de Araucária, trazendo modernidade, sofisticação e qualidade para a construção da cidade.

Com projetos bem localizados e arquitetura diferenciada, a empresa se destaca por oferecer empreendimentos que atendem a diversos perfis, desde unidades do programa Minha Casa, Minha Vida até imóveis de alto padrão, sempre prezando pela excelência em cada detalhe.

No último sábado, 8 de março, a Euro entregou mais um empreendimento: o Arbo Costeira, localizado na Rua Maranhão, 3231, no bairro Costeira. Com 96 unidades, o condomínio foi projetado para oferecer conforto, lazer e praticidade aos moradores.

Cada unidade conta com dois dormitórios, sacada com churrasqueira, banheiro, cozinha e sala, proporcionando um ambiente moderno e funcional. Além disso, o condomínio oferece uma infraestrutura completa, com espaço gourmet, car wash, pet play, dois playgrounds e uma ampla área verde, garantindo opções de lazer para toda a família.

A entrega do Arbo Costeira reforça a trajetória da Euro como referência no mercado imobiliário, acumulando diversos empreendimentos entregues com excelência. O sucesso desse projeto reafirma o compromisso da empresa em desenvolver espaços que unem conforto, segurança e qualidade de vida.

SERVIÇO

Para saber mais sobre os empreendimentos da Euro, entre em contato com o plantão de vendas através do telefone (41) 99801-3003. Atendimento presencial: Rua João Assef, 808 – Estação; Rua Dr Vital Brasil,99 – Fazenda Velha.

Edição n.º 1456. Nina Santos.