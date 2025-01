Evandro Leão: A Virtude da Paz — Feliz Ano Novo

O novo ano chega trazendo promessas de recomeços e reflexões sobre o que realmente importa. Em meio às celebrações, fogos de artifício e abraços calorosos, uma virtude se destaca como essencial para guiar nossos próximos passos: a paz.

Vivemos tempos acelerados, marcados por desafios sociais e incertezas pessoais. Em meio a tanto ruído, a paz muitas vezes parece um luxo distante, mas é, na verdade, uma necessidade básica da alma. A paz não é apenas a ausência de conflitos externos, mas a harmonia que floresce internamente quando escolhemos o amor ao invés do medo, o diálogo ao invés da imposição, a serenidade ao invés do desespero.

Este novo ano nos convida a cultivar a paz como uma prática cotidiana. Ela começa dentro de cada um de nós, nas pequenas decisões que tomamos: responder com gentileza, ouvir com atenção, perdoar com sinceridade. Expandimos essa virtude ao nosso redor quando agimos com empatia, compreendendo que o outro também carrega suas batalhas invisíveis.

Ao desejarmos “Feliz Ano Novo”, que seja um desejo sincero de transformação, não apenas de metas cumpridas, mas de corações tranquilos. Que possamos ser instrumentos de paz, tornando o mundo mais acolhedor e justo para todos.

Assim, que 2025 seja um ano guiado pela luz da virtude, e que encontremos, em cada amanhecer, uma nova oportunidade de viver em plenitude e harmonia. Para esta semana Feliz Ano Novo! Sigam-me no @tarodafortuna.