Evandro Leão: Agora é o seu momento

Pare de procrastinar! Nunca estaremos 100% prontos para nos lançar em novos desafios, projetos ou ambições em nossa vida. Existem pessoas que passam anos e anos ensaiando para tomar a frente em algum sonho pessoal, ambição de compra ou desejo de sair de férias e viajar para o exterior. Entretanto, a insegurança faz com que o planejamento ao extremo dessas pretensões esquive qualquer possibilidade de realização, e as possibilidades acabam por nunca serem executadas de fato. A questão é: a vida não admite ensaios!

No tarô cigano, uma das minhas ferramentas de trabalho, a primeira carta, a carta de número 01, é o símbolo do cavaleiro: um homem imponente, cheio de convicções, que de forma muito majestosa está viril em cima de um belo cavalo, partindo em busca de algo. Essa carta, em si, não apresenta o destino final do cavaleiro; não sabemos se ele está a cavalgar para uma guerra ou ao encontro de uma bela donzela. Mas é possível concluir que o cavaleiro tomou a decisão de agir. Sempre que esse símbolo aparece em minhas leituras para algum consulente, ele reflete sobre o papel da ação diante de algo que ele busca, às vezes avisando que chegou a hora de tomar as rédeas da condução de seu destino.

Só que há aqueles que buscam o momento perfeito e acabam por nunca agir. Pois temos ocasiões em que arriscar em algo novo, investir em algum projeto de estudos, promoção de carreira ou edital, não nos dá muito tempo para pensar: ou vai ou não vai. E aí nasce aquele ditado: será que o cavalo passará duas vezes pelo mesmo caminho? Cabe a mim assumir riscos.

E o que temos a perder de fato? Isto depende muito do ponto de vista, pois podemos seguir na vida sossegada, contextualizada no filme Matrix, sustentando nossa rotina e conformismo com o conhecido, ou adotar uma postura arrojada e arriscada como o personagem principal Neo, que aceita a pílula vermelha de Morpheus e escolhe romper com qualquer padrão de conforto. Palavras de Morpheus:

“Essa é sua última chance. Depois disso, não há como voltar. Você toma a pílula azul e a história acaba. Você acorda em sua cama e acredita no que quiser acreditar. Você toma a pílula vermelha e fica no País das Maravilhas. E eu mostro a profundidade da toca do coelho.”

Qual pílula você tomaria hoje diante da última chance de realizar seus sonhos? A Vermelha ou a Azul? Evandro, que exagero, não é a última oportunidade! Tomara que você esteja certo! A única realidade e tempo que existem até o presente momento da sua leitura é agora, então não ensaie muito para viver.

Não é sobre gerar pânico, é sobre interromper o marasmo. Aja como se a cortina vermelha do teatro fosse descer a qualquer instante e batalhe para você se dar aplausos! Desejo que você tome a pílula vermelha! Sigam-me no @tarodafortuna.

Edição n.º 1424.