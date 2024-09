Evandro Leão: Amar é soltar

Chegou a hora de esvaziar as gavetas e tirar o entulho lá do fundo, mas as gavetas a que me refiro não são as do seu armário ou cômoda (embora o conselho também sirva para elas). Estou falando das gavetas do coração. Quando guardamos mágoas, ressentimentos e frustrações, mantemos uma parte daquela pessoa ou situação que nos causou dor dentro de nós. Isso pode ter acontecido por expectativas frustradas, por alguém que não cumpriu sua palavra ou que o tratou com indiferença, algo que você não esperava de quem tinha estima. Mas quer saber uma coisa valiosa? Dane-se! Amar é soltar.

Quando digo soltar, quero dizer permitir que esse sentimento seja revisto de uma forma mais madura. Talvez o primeiro grande passo que você possa dar seja permitir que ele vá embora. Em nossa vibração pessoal, criamos laços energéticos — normalmente de amor, simpatia, amizade. Esses laços funcionam como fios de luz que nos mantêm conectados às pessoas com quem temos bons sentimentos. Quanto melhor e mais longa a relação, mais fortes esses laços se tornam, como se fossem cordas invisíveis entre dois seres.

“Mas Vando, isso significa que fico preso?” Não! Você nunca deve se amarrar! Esses laços representam canais energéticos pelos quais você e quem ama mantêm uma linha de comunicação espiritual, como uma ligação telefônica. Você precisa de algo, seu melhor amigo sente e te manda uma mensagem. Você começa a se sentir mal e, de repente, algum familiar te liga contando um sonho louco, mas que te traz um insight importante para o momento que está vivendo.

Certa vez, Jesus disse: “Digo a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado no céu”. Essa mensagem, descrita no livro de Mateus, revela o valor espiritual dessas conexões. O Espiritismo chama isso de afinidade espiritual ou família espiritual, seres iluminados, encarnados ou desencarnados, que compartilham o mesmo “fio” de propósito divino. Não importa onde estejam — aqui ou no plano astral — quando a necessidade surge, de algum jeito a ajuda vem.

Mas também há a necessidade de romper os laços de dor, raiva ou mágoa. Quando o sentimento se torna negativo e você se mantém preso mentalmente a uma pessoa com quem teve conflitos, ambos ficam conectados por cordões astrais negativos. Um se torna o “vampiro” espiritual do outro. Quanto mais ressentimento existe, mais trocas energéticas negativas ocorrem.

É por isso que, mesmo depois de um divórcio ou separação, algumas pessoas acabam se isolando emocionalmente. As mágoas podem ser tão profundas que, mesmo fisicamente distantes, a dor impede um ou ambos de criarem novos laços amorosos. Isso pode acontecer por razões como: “Eu esperava um pedido de desculpas”, “Ele me deve e não pagou”, “Essa pessoa precisa receber justiça”. E assim, silenciosamente, instalamos o “câncer da alma”.

A boa notícia é que sua consciência e livre-arbítrio hoje te dão uma tesoura nas mãos. Quando você desliga algo na Terra, nem aqui e nem no céu isso te servirá mais como algema. Por isso, escreva uma carta sobre essa mágoa nesta semana — para a pessoa ou situação que de algum jeito se infiltrou no baú dos seus sentimentos — e elimine esse laço de uma vez por todas. Depois de expressar tudo no texto, queime a carta, entregando-a para Deus, Universo, Orixás.

Tenho certeza de que um grande processo de cura emocional e espiritual vai começar em você. Amar é soltar, e quando soltamos o que não nos serve mais, estamos cultivando o amor em nós mesmos. Desejo a você muitos cortes de laços ruins. Sigam-me no @tarodafortuna.

Edição n.º 1432.