Evandro Leão: Espíritos e Espíritas em Araucária – Parte 2

Receber um “não” pode destruir um sonho ou um desejo quando aquilo que é pretendido depende da aprovação ou ainda permissão de alguém. Foi um “não” que, no passado, o espírita Pedro Basso e o movimento espírita kardecista de Araucária, “Caminho Verdade e Vida”, receberam de lideranças políticas para a liberação do Registro de Utilidade Pública daquela tentativa de partilhar a doutrina espírita em nossa cidade.

Mas a negativa não aniquilou o sonho, apenas fez com que os espíritas daquela época desenvolvessem outra virtude: Paciência. Atributo muito apregoado por um dos maiores médiuns da história brasileira, Chico Xavier. Certa oca sião, Chico disse: “Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência”.

E seguindo esse pensamento, Pedro e o grupo espírita foram teimosos e destemidos. Então, recomeçaram em 2003 as reuniões espíritas na garagem da casa de Pedro, espaço que serviu de barriga sem aluguel para nas cer o “Grupo Espírita Caminho da Fé” (GECAFE), entidade que foi oficialmente registrada no dia 13/05/2006, com diversos membros e estatuto.

O GECAFE então ficou grande demais para uma garagem e se estabeleceu na Av. Archelau de Almeida Torres, 950, no bairro Iguaçu, onde funciona até os dias de hoje. A casa espírita dispõe atualmente de: palestras ao público; grupos de estudos espíritas; evangelização infantil; passes e ainda Assistência Social aos necessita dos da cidade, sendo vinculada à Federação de Espíritas do Paraná. Centenas de pessoas transitam pela casa mensalmente.

Seu Pedro, hoje aos seus 81 anos, expressa profunda felicidade por hoje avistar liberdade religiosa para os espíritas em nossa cidade. Ele relata com muito carinho que os benefícios de aprender mais sobre a imortalidade da alma e sobre os propósitos das reencarnações para ele estão ligados à frase de Jesus para Nicodemos: “Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo”.

E é claro, a lei do retorno se aplicou ao seu Pedro. Em um evento promovido pelo mesmo meio político que lhe deu uma invertida no passado, posterior mente ele recebeu Moção de Aplausos em outro contexto. Seu Pedro certamente não é o único rosto do espiritismo em Araucária, ele nem busca essa vaidade para si, mas certamente sua paciência e destemor foram importantes para ampliar em Araucária as possibilidades de se reconectar com a Espiritualidade e entender mais sobre o Além Túmulo. Para essa semana, desejo Paciência no Bem. Sigam-me no @tarodafortuna.