Evandro Leão: Fechar ciclos no final de ano

E se não existisse o fim do ano? E se não houvesse a organização do tempo em anos ou um ritual temporal que marcasse a passagem de 365 dias? Dentro da nossa cultura brasileira, seria difícil imaginar um mundo assim. O rito de passagem de dezembro para janeiro alivia as tensões de maneira quase mágica e vai além disso: o culto de fim de ano, esse “fechar de ciclos”, é, na verdade, uma celebração à própria essência da vida humana.

Em dezembro, um turbilhão de sentimentos toma conta de nós, por motivos diversos: dietas milagrosas, expectativa de férias, o 13º salário, descanso, viagens programadas, contas a pagar, as temidas férias escolares das crianças, reencontros familiares ou metas não cumpridas. Independentemente das razões, meu primeiro conselho espiritual é: desacelere e reconheça sua humanidade. Tentar abraçar mais do que você pode no último mês do ano não ajuda a construir um ritual pessoal de transição saudável.

Reconheça suas conquistas

O primeiro passo para um bom ritual de final de ano é celebrar suas vitórias em 2024. Liste as mudanças que fez: um hábito saudável adotado, uma cura física, a superação de um divórcio, uma nova carreira, a mudança de cidade, ou um sonho realizado. Após listar essas conquistas, manifeste sua gratidão em suas preces e meditações até o dia 31/12. Por exemplo:

“Deus/Orixá/Espiritualidade, sou grato(a) por 2024 ter sido um ano grandioso, no qual realizei [a compra de um bem, o abandono do tabagismo, a promoção desejada…].”

Observe suas dores

O segundo passo é refletir sobre os desafios enfrentados. Olhar para as dificuldades permite que você reconheça sua resiliência. Use suas preces para se perdoar e acolher as emoções vividas:

“Deus/Orixá/Espiritualidade, eu me perdoo por me sentir frágil diante do luto, das traições, das perdas financeiras, dos infortúnios e pelo afastamento de [fulano].”

Protagonize sua renovação

Por fim, assuma seu protagonismo no fechamento de ciclos e na abertura para o novo. Declare sua intenção de renovação:

“Deus/Orixá/Espiritualidade, eu encerro neste ano os ciclos de dor em minha vida e me permito renovar. Liberto meu ser para receber o melhor de mim no próximo ano. Integro as lições aprendidas como bênçãos de prosperidade, que me farão merecedor(a) da fortuna, do amor e das boas conexões que estão por vir. Que assim seja.”

Se você organizar as frases dos três passos anteriores por escrito, terá uma poderosa oração pessoal, criada por você, que funcionará como um mantra ativador de bênçãos para o seu ritual de passagem. Fechar ciclos é essencial. É um gesto de reconhecimento da nossa finitude e da nossa humanidade, compreendendo que o compromisso maior não é com o tempo, mas com as ações que nos levam a vivê-lo com mais felicidade e amorosidade.

Se deseja uma análise mais profunda sobre sua energia neste final de ano e quer entender os ciclos que o aguardam, convido você a fazer uma consulta de tarot comigo. Basta entrar em contato pelo número (41) 99861-2815 e seguir o perfil @tarodafortuna no Instagram.

Desejo a você um lindo fechamento de ciclo e uma celebração especial pela sua vida. Lembre-se: ela é única, insubstituível, e se torna mais feliz quando vivida com 100% de presença, em corpo, mente e espírito. Axé!

Edição n.º 1445.