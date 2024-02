Evandro Leão: Jejum à base “NÃO”

Você diz não aos seus vícios? O “demo” é famoso nos meios religiosos como o terrível responsável pela maioria dos infortúnios humanos, personificando os “desejos proibidos” ou as dependências em maus hábitos. Desenhado em tons sombrios ou atrativos, o “anjo caído” teria características cinematográficas: chifres, asas de dragão, astúcia e sedução corruptora, sendo ainda o “instigador” de centenas de pessoas para o amargor e a queda. Mas será que alguma entidade invisível ou visível realmente possui poder sobre nossas decisões? Utilizaremos um exemplo cristão para refletir a respeito.

Relatos bíblicos mencionam que, certa vez, Jesus foi levado por um espírito ao deserto, após passar uma quarentena jejuando, onde a barriga vazia e a garganta seca eram apenas as consequências dessa escolha alimentar. No evento, Cristo teria enfrentado o diabo, uma presença tentadora repleta de ideias mirabolantes sobre como Jesus poderia usar indevidamente seus poderes sobrenaturais para saciar sua fome, voar como um super-herói e até mesmo dominar o mundo ao lado daquele super-vilão.

A negativa do mestre Jesus, segundo os escritos bíblicos, foi imediata; o diabo mal teve tempo de argumentar. Cristo estava firmemente seguro de si, de suas convicções, e transcendia muito além da gula, do desejo por fama ou poder político. O mestrado de Jesus era em inteligência emocional, e ele tinha pleno domínio de seu livre arbítrio. O maior jejum que ele realizou nessa situação foi dizer: NÃO!

E o que é mais desafiador no dia a dia: abster-se de comida ou saber quando dizer não? Quando alguém consegue perder vários quilos após uma dieta em busca de saúde física, além da perda de peso, o que realmente conquista é o autocontrole! Para manter o novo padrão corporal, é preciso manter hábitos alimentares consistentes, e, quando se alcança isso, a consciência já aprendeu a recusar e cortar as asas das tentações mentais.

Entender seu propósito, tanto de vida, quanto espiritual e sentimental, é fundamental para iniciar a prática do “Jejum à base do ‘Não’” no seu dia a dia. Mais do que fechar a boca, é saber quando abri-la para recusar o que vai contra seus princípios. Busque essa habilidade pelo tempo que for necessário: 40 dias, 1 ano, 1 vida ou várias, não importa. A partir desse momento, você será incorruptível, semelhante a Jesus, e nenhum demônio interno ou externo será capaz de perturbar sua paz. Segundo Ele, você é a luz do mundo e o sal da terra, então faça a sua parte! Gratidão.

Edição n.º 1402