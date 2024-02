Evandro Leão: Quem é você?

E se hoje você pudesse ser apenas você? Sem filtros, sem críticas, sem likes, sem se importar com opiniões alheias a seu respeito, quem você seria? Eu me chamo Evandro Leão, sou escritor desta coluna, e hoje quero que você reflita sobre isso enquanto eu vou te contando um pouquinho da minha história.

Esta pergunta que te fiz no início do texto foi o que me levou a viver a pior e mais importante crise da minha vida (sim, existe um lado bom nas crises), porque para entender a verdade sobre mim, primeiro eu quase enlouqueci com as inverdades que eu mesmo me contei.

Aos 24 anos de idade, eu estava prestes a me casar e não amava a pessoa que eu levaria ao altar. Parece narrativa de filme, mas meu contexto familiar e de crença pessoal naquela época infelizmente me conduzia ao matrimônio de forma automática (casamento robótico?). Quando percebi o que estava prestes a fazer comigo mesmo e com outra pessoa que não merecia nenhum prejuízo por conta da minha hipocrisia, eu disse, antes do altar: chega!

Aí foi um “Deus nos acuda”, porque romper com as expectativas da minha família e daquela comunidade que compartilhava a mesma crença ideológica gerou muitos ruídos sociais. Chiados que me levaram a ter que mudar de cidade, uma vez que muita gente ficou brava comigo, e só a ex-noiva ficou grata.

Em 2016 chego de mala e cuia nas terras de Araucária, cidade que já tinha um ofício e na qual vim descobrir: quem sou eu? Agora sem filtro, sem likes, com críticas, mas sem me importar com a opinião alheia. Compartilho com vocês que foi a melhor experiência e sensação da vida, caminhar pela Archelau de Almeida Torres me sentindo dono do mundo, do meu mundo e da minha verdade!

A partir deste momento, comecei a reconstruir minhas crenças e me tornei espiritualista. Comecei a entender a minha essência divina a partir de várias vertentes espirituais. Estudei física quântica até sentir que fiz as pazes com Deus, que se chama Amor! Amor além do tempo, da vida, da condição, da situação financeira. Amor pela minha história e pelo que me faz único na minha vida, pra mim.

Fazer as pazes com meu interior trouxe paz na minha vida, me trouxe uma família, 5 pets, e hoje, além de ser espiritualista e escritor, também sou tarólogo, cartomante, aprendi a ler e reconhecer os símbolos da vida, ajudando outras pessoas também a perceberem os sinais da sua própria história e desvendando mais do seu interior.

Este é o Evandro Leão, criador do @tarodafortuna e seu colunista de espiritualidade preferido, que matou uma grande charada em Araucária. E você, quem é? Ou quem gostaria de ser se não se importasse mais com tantos filtros, me conta! Prazer em conhecer você!

Edição n.º 1400