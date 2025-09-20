Um evento beneficente que acontece no próximo domingo, 21 de setembro, no Balcão do Açougueiro Rock Bar, terá parte da renda revertida para um grupo de judocas de Araucária e um atleta do Judô IBR de Curitiba. O evento acontece a partir das 13h, e contará com música ao vivo do grupo Marquinhos e Amigos, e sorteio de diversos brindes.

Os seis judocas participarão de campeonatos nacionais e precisam de ajuda de custo para bancar as despesas da viagem. Guilherme Oliveira, Juan de Lima, Gabriela Vieira e Daniel Salvani, de Araucária, e Diego Silva, de Curitiba, vão disputar o Campeonato Brasileiro sub 13 e sub 15 na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e o atleta Alex de Paula irá para Uberlândia/MG para disputar os Jogos Escolares Brasileiros.

SERVIÇO

O Balcão do Açougueiro Rock Bar fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 476 – Centro. Para mais informações sobre o evento, entre em contato pelo whatsapp (41) 99209 5200 ou siga o Instagram @balcaodoacougueirorockbar.

Edição n.º 1483.