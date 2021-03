Ex-mulher do dono de boate encontrado morto assume autoria do crime

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

A ex-mulher do empresário Edri Brum Ramirez, 41 anos, proprietário da boate Drinks, que foi encontrado morto no final da tarde de quinta-feira, 11 de março, dentro do seu estabelecimento, na rua Bonifácio Kauit, esquina com a Dr Vital Brasil, no bairro Fazenda Velha, assumiu a autoria do crime. Viviane Roveda Cardoso de Souza prestou depoimento na quarta-feira, 17 de março, na Delegacia de Araucária, e confessou o crime durante o interrogatório. Ela não está detida.

O corpo de Edri foi encontrado por uma funcionária da boate, que chegou no estabelecimento pela manhã, deu de cara com o chefe morto e um cenário de crime, com muito sangue espalhado. A vítima tinha lesões pelo corpo e marca de tiro no tórax. A partir da confissão da ex-mulher, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Araucária passa a investigar se houve envolvimento de outras pessoas no crime.