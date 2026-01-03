A Delegacia da Mulher de Araucária agiu rápido nas investigações do assassinato de Josefa Ferreira de Araujo Vital, 44 anos, e já pediu a prisão do principal suspeito do crime.

Josefa foi encontrada morta no interior de um apartamento no Condomínio Canadá, localizado na rua Yoshiaki Nagano, no jardim Shangai, bairro Capela Velha, por volta das 23h desta sexta-feira, 2 de janeiro.

De acordo com o delegado Eduardo Kruger, titular da Delegacia da Mulher de Araucária, já é possível apontar o ex-namorado de Josefa como o principal suspeito do crime. “Desde o final da noite de ontem já iniciamos as investigações e nas primeiras horas da manhã deste sábado (3 de janeiro), já representei pela prisão do suspeito”, comentou.

O suspeito se chama Ezequiel Zacarias Costa. Ele tem 44 anos e é natural de Itabira, em Minas Gerais. De acordo com as investigações, Josefa e Ezequiel namoraram por cerca de quatro meses. Ela é moradora de Fazenda Rio Grande e veio morar com o suspeito em outubro deste ano no Condomínio Canadá, no bairro Capela Velha.

Também conforme as apurações, no último dia 13 de dezembro, Ezequiel teria agredido Josefa. A Polícia Militar chegou a ser chamada, mas a vítima preferiu não ir até a Delegacia formalizar denúncia contra seu agressor.

Ela então encerrou o namoro e voltou a morar com os filhos em Fazenda Rio Grande. Porém, segundo familiares da vítima, desde que ela pôs fim ao relacionamento, Ezequiel passou a persegui-la por meio de mensagens. “Dia 28 de dezembro foi a última vez que a família viu Josefa. Na oportunidade ela contou que iria trabalhar nos dias 29 e 30 de dezembro fazendo taxa”, explicou o delegado.

Os filhos chegaram a registrar um boletim de ocorrências no dia 31 de dezembro informando que a mãe estava desaparecida, sendo que a última vez que teria visto o celular foi justamente em 29 de dezembro.

Desconfiados, os filhos teriam ido até o condomínio onde Ezequiel morava e ficaram sabendo que ele também não era mais visto desde o dia 29 de dezembro. “Nesta sexta-feira os filhos acionaram a PM, juntos foram até o apartamento e a encontraram morta com sinais de facadas”, acrescentou dr. Eduardo.

O delegado explicou ainda que as diligências feitas até o momento mostram que o suspeito fugiu com o carro da vítima para outro Estado. Ele explicou também que ela nunca registrou um boletim por violência doméstica e nem solicitou qualquer tipo de medida protetiva.

Entenda o caso.
De acordo com informações preliminares, na noite desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, por volta das 23h, o corpo de Josefa Ferreira de Araujo Vital, 44 anos, foi encontrado dentro do apartamento em que residiria com o namorado.

A Polícia Militar chegou até o local após ter sido acionada pelo filho da vítima. Ele teria relatado que a mãe estaria desaparecida desde o dia 29 de dezembro. Ele também teria dito que procurou pela genitora no apartamento em que ela estaria residindo com o namorado. Porém, o imóvel estaria fechado, sendo que de seu interior viria um forte odor.

Com a informação, uma equipe policial se dirigiu ao local e, com o apoio do porteiro do condomínio e acompanhado do filho da vítima, arrombou a porta do apartamento.

No interior do imóvel a cena teria sido chocante. O odor característico de putrefação se espalhou por todo o bloco. Ao procurar pelos cômodos, o corpo de Josefa foi encontrado já em estado de decomposição sobre uma cama.

Havia muitas marcas de sangue no local e diversos objetos espalhados por toda a casa. Num primeiro momento, no entanto, não foi possível apurar o meio utilizado para interromper definitivamente a vida da vítima.

Diante das circunstâncias, a cena do possível crime foi isolada. A Polícia Científica acionada para realização da perícia. O corpo de Josefa foi recolhido à sede do Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba, onde será submetido à exame de necropsia. Em seguida, ele será liberado para que os familiares realizem o velório e sepultamento.