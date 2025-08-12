Ex-participantes falam da saudade de cantar no Festival da Canção de Araucária

A música exerce um papel expressivo na vida das pessoas. Com suas batidas animadas que nos fazem dançar ou mesmo as letras que nos tocam profundamente, a música tem o poder de influenciar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos.

A música também deu a tônica para o Festival de Araucária – Festcar, se tornar um dos eventos culturais mais importantes do Município, que por 16 anos uniu gerações de cantores em um só palco, e deixou saudades durante os 13 anos em que não foi realizado.

Em 2025, o Festcar, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, retorna com tudo para a sua 17.ª edição, e o Jornal O Popular traz à memória dos araucarienses histórias de alguns ex-participantes que foram revelados em seus palcos.

Yuri Vinícius Moreira Pecharki, 32 anos, participou de quatro edições do Festcar: 2008, 2009, 2011 e 2012. Venceu em 2011 (XV) na categoria Interpretação Popular, com a música do Roupa Nova “Meu universo é você”, e ainda ganhou um prêmio adicional na mesma categoria, concedido a candidatos residentes em Araucária. “Encarei como um sonho maravilhoso, pois o festival sempre teve muita qualidade e um público enorme. Lembro como se fosse hoje o frio na barriga e a dificuldade de encarar um palco pela primeira vez, aos 14 anos. A preparação veio de muitos anos de paixão pela música, das aulas da Profª Germiria e do Wesley Bachega, quando eu tinha 10 anos, e depois durante a sequência de vida, sempre visei ampliar o conhecimento pela música. O festival foi um grande divisor de águas para que houvesse essa inspiração tão grande para um jovem menino que sonhava em se tornar um grande artista”, relembra Yuri.

Além de cantar, ele também aprendeu a tocar instrumentos, como violão, guitarra, baixo e bateria. “Hoje meus instrumentos são parte de mim e não abro mão deles”.

Yuri recorda que sonhava em ser campeão do Festcar, mas não acreditava que iria conseguir, tanto é que quando o anunciaram no telão como campeão daquele ano, nem se reconheceu. “Foi inesperado e maravilhoso, uma das melhores memórias e sensações da minha vida, que mudou muito depois do Festcar. Me tornei mais extrovertido e com maior capacidade de encarar o público sem tremer na base. O festival tem um peso enorme na cultura do município e traz oportunidade para que, assim como eu, muitos sonhadores possam ter oportunidade de visibilidade e quem sabe até seguir com a carreira musical”.

Hoje Yuri está afastado dos palcos, mora em Tocantins e tem um trabalho formal, mas confessa que ao ficar sabendo do retorno do Festcar, acendeu aquela vontade de se inscrever. “Bem que eu gostaria de sentir aquela emoção de novo, mas estou a cerca de 2.200 km de Araucária, o que dificulta a minha participação”.

Raquel Derevecki, 35 anos, cantava apenas na Igreja quando decidiu se inscrever no Festcar para ver como era e também tentar ganhar um dos prêmios em dinheiro, que seria muito útil naquela época em que ela se preparava para casar. Ela participou do festival em 2012, a última edição realizada, e não é que deu certo?

“Eu cantei na categoria popular e fiquei em 5° lugar, mas fui a melhor colocada de Araucária e recebi o prêmio de R$ 500 por ser ‘prata da casa’. A música que cantei nas eliminatórias foi ‘Quando a chuva passar’ e na final escolhi ‘Você Sempre Será’” .

Hoje atuando como jornalista, Raquel conta que gostou muito de participar do Festcar e não imaginava que passaria para a fase final, pois havia muitos competidores bons. “Eu estava nervosa, mas percebi que o público gostou quando eu cantei, e os jurados também. Na final eu estava mais nervosa ainda e bem resfriada, porém participei e representei minha cidade. Lembro que vários amigos estavam até assistindo pela TV Araucária para torcer por mim. Foi muito legal! Atualmente não moro em Araucária, mas nasci nessa cidade e sempre serei araucariense com muito orgulho!”, disse.

Os ensaios para participar do Festcar se baseavam em treinos de voz em casa, ouvia música no trabalho (na época ela era jornalista do Jornal O Popular) e assim se preparou para encarar o palco. No entanto, Raquel já tinha experiência com a música. “Canto na igreja desde os três anos de idade, comecei no coral infantil da Igreja Adventista Central de Araucária, depois cantei solo, dueto, trio, em grupos e em grandes corais de Maringá e São Paulo, onde fiz meu Ensino Médio e faculdade, respectivamente”, declara.

Neste retorno do festival, Raquel disse não saber se irá participar, pois muita coisa mudou nesses últimos 13 anos e ela não costuma mais cantar com tanta frequência como antigamente. “O canto é algo que precisa ser desenvolvido no dia a dia, então eu teria um longo caminho a percorrer. Mas não descarto a possibilidade”, confessa.

Frederico Gazzola, 45 anos, participou em duas edições do Festcar: 2008 e 2011, na categoria Banda. Venceu em 2008, interpretando a música ‘Cidadão de Papelão’, da banda O Teatro Mágico, e também ficaram entre os melhores candidatos de Araucária nas categorias Composição (música O sonho e a Espada) e na categoria Banda. “Essa edição foi bem legal, a banda se chamava La Viguela Rock. Tínhamos uma formação com vários músicos, levamos instrumentos de percussão, acordeon, teclado, violão. Na ocasião, o vocalista era o Marco Marrero, eu tocava guitarra e também compus a música que apresentamos”, relembra.

Foto: Divulgação. Fred e banda venceram na categoria Banda em 2008 e em 2011 na categoria Composição – Araucária.

Em 2011 a banda do Fred não venceu no geral, mas também ficou entre os melhores de Araucária, na categoria composição, com a música “Esquecer Você”. “Nesta edição a banda havia mudado de nome para Kols e contava com 4 integrantes, sendo eu, o Roger Alberti e Daniel Varella, os remanescentes de 2008. A experiência foi muito bacana, o Festcar é um evento super importante para as bandas e artistas da cidade mostrarem seu trabalho para um público diverso, com uma boa estrutura. Fiquei feliz em saber do retorno do festival, espero que novas bandas da cidade participem e vençam! Não tínhamos a pretensão de participar para ganhar, apenas estar lá e tocar nossa música já era gratificante, mas claro que vencer marcou, guardo com carinho os CDs das duas edições com as composições apresentadas”, comenta.

Fred ilustra que, por mais estranho que pareça, o palco é o melhor lugar para as pessoas tímidas como ele. “A experiência ficará pra sempre na memória, como uma boa lembrança. Na época os prêmios também ajudaram a banda, pudemos investir em alguns equipamentos que não tínhamos.

Apesar de estar feliz com o retorno do festival, não iremos participar, até mesmo porque a banda acabou se dissolvendo, mas quem sabe no futuro…”.

Fernando de Freitas Neto, 28 anos, participou do Festcar em 2010, e ficou em 3º lugar na categoria Interpretação Infanto-Juvenil, com a música “Coro de Boi “. Para ele, o evento tem um papel muito importante para o artista, “não é apenas um festival da canção, é onde você descobre seu verdadeiro valor na música, descobre sua identidade. Fazer parte deste projeto me fez enxergar que podemos tudo, basta acreditar”.

Foto: Divulgação. Fernando foi o 3º colocado em 2010, na categoria Interpretação Infanto-Juvenil

O cantor conta que jamais imaginou ganhar um festival desse porte, era apenas um sonho estar ao lado dos melhores e poder mostrar a sua voz. “Foi, sem dúvida, a realização de um sonho. Participei pela primeira vez para uma realização pessoal, por poder me desafiar, acreditar mais em mim e entender onde era meu lugar na música. O frio na barriga é inevitável, toda vez que subo no palco, bate um nervosismo, mas é algo gostoso de se sentir, é a sensação de estar no lugar certo, fazendo o que eu amo fazer”, declara o cantor.

O festival foi o ponto chave para a carreira musical de Fernando, foi onde tudo começou, onde ele se descobriu e teve a certeza que era ali no palco o seu lugar. “Hoje eu vivo a música e acredito que eu e ela somos um só. O festival me trouxe esperança, me deu segurança para seguir em frente e nunca desistir dos nossos sonhos”.

Fernando já se inscreveu para participar do Festcar 2025. “Depois de muitos anos de espera estarei lá participando da categoria Sertanejo, pra dar o meu melhor e fazer desta data mais uma noite inesquecível em minha vida e em minha carreira”, avisa.

INSCRIÇÕES 2025

As inscrições para o Festcar 2025 são gratuitas e vão até 20 de agosto. Interessados em participar devem acessar o link: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/2743/texto/257238

Edição n.º 1477.