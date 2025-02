Experiência Completa: Agora a Confeitaria Tererê oferece buffet de almoço e Café Colonial

Desde sua fundação, em 2006, a Confeitaria Tererê passou por diversas evoluções. O que começou como um pequeno espaço servindo lanches próximo ao Cavalo Baio, transformou-se em um ambiente amplo e acolhedor, onde a qualidade e a tradição se encontram para oferecer comida gostosa e atendimento de qualidade.

O buffet de almoço é um dos grandes destaques da casa, pensado para aqueles que buscam refeições leves, saudáveis e saborosas no dia a dia. De segunda a sexta-feira, os clientes podem aproveitar um buffet variado, com diversas opções, perfeitas para manter a energia ao longo do expediente.

Além da diversidade de sabores, a praticidade do buffet garante um serviço ágil, ideal tanto para quem tem uma rotina corrida quanto para aqueles que desejam aproveitar a refeição com calma.

Outro grande atrativo da confeitaria é o Café Colonial, servido exclusivamente aos sábados e feriados.

Com uma seleção de tortas e doces tradicionais da casa, como cheesecake, pudim, bolo de morango com suspiro e empadão. Tudo é preparado com ingredientes frescos, criando o ambiente perfeito para reunir a família e os amigos. Além da variedade, o café colonial inclui café e suco natural à vontade, tornando a experiência ainda mais completa.

Comprometida com a segurança alimentar, a Confeitaria Tererê segue rigorosos padrões de qualidade e possui certificação em Boas Práticas de Fabricação. A empresa oferece também o coffee break, serviço ideal para treinamentos, reuniões e eventos corporativos, proporcionando uma experiência completa com qualidade e sabor, e agora com o serviço de buffet a experiência ficou ainda mais completa.

Serviço

A Confeitaria Tererê está localizada na Av. Archelau de Almeida Tôrres, 296. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 09:00 as 19:30 e aos sábados das 09:00 às 19:00.

Já o buffet de almoço é de segunda a sexta-feira, das 11:00 às 14:00 e aos sábados das 11h às 15h00. O café colonial é servido nos sábados e feriados das 15h00 às 18h30.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3031-2800 ou WhatsApp (41) 997320021, pelo e-mail terereconfeitaria@gmail.com ou no site www.terereconfeitaria.com.br.

Edição n.º 1451. Nina Santos.