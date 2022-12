Família araucariense mandou bem no Desafio Braves 2022

Cerca de 40 atletas de Araucária, representando a academia High Pulse, participaram da 10ª edição do Desafio Braves, que aconteceu no sábado (03/12), em São José dos Pinhais. Entre eles, uma família se destacou pela união, cooperação e persistência em completar todos os obstáculos da prova. Valéria Schroeder Jaco da Silva, os filhos Adalberto e Guilherme e a nora Paula, participaram na categoria For Fun, que teve o maior número de inscritos.

A corrida possui terreno acidentado, pista de motocross, pista de supercross, banhados, tobogãs, obstáculos de madeira, cordas e muitas outras barreiras criadas para desafiar cada “braver”. “Foi a primeira vez que participei do Braves e achei super legal. Eu estava com um pouco de medo no começo, mas depois que iniciei a prova, amei passar por cada obstáculo. Completamos o trajeto em cerca de 4 horas, porque na categoria For Fun tem muitos participantes e alguns obstáculos tinham filas. Como já estou acostumada com corridas, não tive dificuldades em alguns obstáculos, porém os que envolviam água, foram os mais desafiadores”, contou Valéria.

Sobre o Desafio

O evento, que tradicionalmente ocorre pelo menos uma vez ao ano, deixou de ser realizado em 2020 e 2021 por causa da pandemia. A edição deste ano foi a primeira pós-pandemia e reuniu um número expressivo de participantes.

O Braves não é só para profissionais, todo mundo pode participar, desde o sedentário ou praticante de atividade física por qualidade de vida, até o corredor ou crossfiteiro, que treina forte todos os dias.